VACCINI Irto (PD):”Scandalo Calabria in fondo alla classifica”

R.& P.

“Spirlì la smetta di perdere tempo su Facebook al decimo piano della Cittadella e inizi finalmente a occuparsi dei vaccini. Magari prenda l’ascensore e scenda fino al terzo piano del Palazzo regionale, dove il commissario Longo è costretto a combattere da solo contro un sistema che non funziona. La Calabria è scandalosamente in fondo alla classifica per numero di dosi somministrate. Quasi la metà dei quantitativi destinati alla nostra Regione giace nei frigoriferi mentre i calabresi si ammalano”.

Lo afferma il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, Nicola Irto, commentando i dati più aggiornati, diffusi dal governo, sulla situazione della campagna vaccinale in Italia.

“Siamo fermi al 58,1%. E tutto questo dimostra che la sanità regionale non riesce a compiere uno scatto in avanti, neppure in occasione della più delicata campagna di profilassi dell’ultimo secolo. Sappiamo che il presidente leghista ff ha altre priorità, come sfornare nomine illegittime in regime di ordinaria amministrazione. Ma il problema che stiamo affrontando è troppo grande e troppo grave. La giunta regionale si svegli e acceleri sui vaccini ai calabresi, a cominciare dalle fasce d’età e dalle categorie più a rischio”.