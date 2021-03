VACCINAZIONE Sainato:”Grave esclusione della Casa della Salute di Siderno da prenotazione online”

di Redazione

“Ho appreso in queste ore che nel sistema di prenotazione online per la vaccinazione anti Covid-19 non sarebbe stato inserito il centro vaccinale presso la Casa della Salute di Siderno. Gli unici centri accreditati sarebbero quelli di Gioia Tauro, Reggio Calabria e Melito Portosalvo”.

E’ quanto si legge in una nota stampa del consigliere regionale Raffaele Sainato.

“Si tratta – continua Sainato – se confermato e ritengo sarà così, di un fatto gravissimo. La Locride è stata tagliata fuori dalla possibilità di utilizzare uno strumento che agevolerebbe i cittadini, specie i più fragili e snellirebbe le procedure, sulle quali sono state riscontrate numerose criticità. Non è accettabile che il nostro territorio continui ad essere penalizzato da scelte che non hanno logica. Continuano a ripetersi gli episodi di pessima organizzazione della campagna vaccinale e di mala gestione dell’emergenza, sempre a scapito della Locride. Pretenderò risposte e, soprattutto, rapidissime soluzioni” .