Vacanze in Puglia:non serve rifletterci!

Il “Tacco” dello stivale italiano offre bellezze per ogni gusto: per andare in Puglia non serve pianificare, basta cogliere al volo l’occasione.

La Puglia è uno dei gioielli dell’Italia, che mescola un mare purissimo e dai colori incantevoli, delle grandi pianure che d’estate si fanno di un giallo dorato e delle aree di verde davvero rigogliose. Senza contare i Trulli, i borghi sul mare e le residenze immerse negli uliveti secolari. Una vacanza Last Minute in Puglia può essere un’occasione da non farsi sfuggire, e anzi da ripetere in futuro, per conoscere mano a mano questa splendida terra. Vediamo quali siano le maggiori attrattive.

Il Gargano: natura selvaggia e mare fantastico

Per gli amanti dei boschi e della natura rigogliosa e incontaminata, la penisola del Gargano offre in gradi quantità questi elementi. Il Gargano, insieme con i Monti della Daunia al confine con la Campania, risulta l’area più elevata della Puglia, con alcuni punti che superano i 1000 metri sul livello del mare (creando paesaggi fiabeschi quando in inverno arriva la neve).

Durante tutto l’anno è possibile osservare specie un tempo quasi scomparse come il lupo, ma anche daini, cervi, caprioli e tantissime specie di uccelli. La Foresta Umbra (ombrosa si nome e di fatto) è una gemma custodita all’interno del Parco Nazionale del Gargano. Ma il Gargano è anche mare: le spiagge di Vieste, Peschici e Rodi Garganico, ma anche le splendide Isole Tremiti, dove incontrare un mare cristallino nella pace del mare Adriatico.

Le città

Anche le principali città pugliesi hanno tanto da offrire. Foggia, con il suo centro storico fatto di vicoletti, gli ipogei che percorrono sotto terra il territorio cittadino, le ville e le chiese sopravvissute a terremoti e guerre. Ma anche il capoluogo di regione, Bari, con la bellissima area di Bari Vecchia, il suo lunghissimo Lungomare e le specialità culinarie (il classico riso, patate e cozze, le cozze fritte, le orecchiette). Senza dimenticare Andria, Barletta, Brindisi, Lecce e Taranto.

Esperienze uniche: i Trulli, gli oliveti secolari, il mare cristallino

La Puglia è la terra dei Trulli, le tipiche abitazioni dal tetto cilindrico, uniche al mondo e costruite con le pietre a secco. I Trulli sono presenti soprattutto presso il paese di Alberobello, ma in generale nell’area delle Murge.

Non può mancare anche una visita a una delle tante strutture ricettive immerse negli sconfinati uliveti secolari, i cui tronchi parlano da sé dei tanti anni che si sono lasciati alle spalle. Da qui ci si potrà spostare per ammirare (o anche vivere sulla propria pelle, nel caso si vada in estate) il fantastico mare pugliese, che soprattutto nell’area del Salento prende colori cristallini e davvero ammalianti.

La costa pugliese offre possibilità sia agli amanti della spiaggia sia a quelli che invece preferiscono l’adrenalina dei tuffi dall’alto delle scogliere: la costa pugliese offre tantissimi punti in cui buttarsi da altezze davvero vertiginose.

Ma non finisce qui: ci sono tanti borghi, sul mare o in alto verso l’entroterra, che meritano di essere visitati. Parliamo di posti come Otranto, Ostuni, Porto Cesareo, Punta Prosciutto, Altamura… La lista è lunghissima! Per un Last Minute in Puglia c’è solo l’imbarazzo della scelta.