“USCIREMO DALL’EMERGENZA CON L’AIUTO DI DIO” Le parole del maestro Cavallo a Radio Rai

R. & P.

“Stiamo vivendo un momento Epocale drammatico ma insieme ce la faremo, con l’aiuto di Dio”. Lo ha espresso il noto Maestro di Arti Marziali, Giuseppe Cavallo, rispondendo alle domande di Savino Zaba e Diana Alessandrini, durante il programma di Radio RAI UNO, può salvare mercoledì 1 Aprile 2020, intorno alle ore 12,30, “Formato Famiglia”. Il dottore Cavallo, fondatore e direttore dell’Accademia di Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing, con sede a Caulonia Marina, Siderno e Polistena, ha parlato del torneo virtuale di Arti Marziali, da lui ideato, per consentire agli atleti di mantenere l’allenamento e la concentrazione, distogliendoli, in questadifficile situazione, dai pensieri negativi e dall’ozio psicomotorio. Quindi, nel pieno rispetto delle regole vigenti, che puntano ad evitare il contatto con le altre persone, il Maestro Giuseppe Cavallo ha spiegato che si è dato modo al singolo atleta di registrare e postare un video, che è stato giudicato da una apposita commissione di giudici esperti. “Abbiamo pensato di far consistere la prova nell’esecuzionedi una forma codificata o creativa e nello svolgimento di tecniche libere”. L’iniziativa ha coinvolto anche le famiglie degli atleti che, in diversi casi, all’interno delle proprie abitazioni hanno fatto da cineoperatori o registi. L’iniziativa condotta dal Maestro Cavallo è stata plaudita dalla Rai e dalla federazione Italiana di wushu kung fu, la cui disciplina sarà alle olimpiadi giovanili del 2022 a Dakar.