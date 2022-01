USCA DI CAULONIA Ogni mattina si eseguono tamponi molecolari

R. & P.

Il Comune di Caulonia di concerto con la Coordinatrice delle USCA Dott.ssa Murdaca, vista l’aggravarsi della situazione epidemiologica derivante dall’incremento dei contagi da covid-19 su tutto il territorio del distretto sanitario Locride, ha attivato un servizio per i cittadini ricadenti nel territorio di competenza dell’USCA di Caulonia (Bivongi – Roccella Jonica), i quali possono recarsi direttamente presso la suddetta sede sita in Caulonia Viale Magna Grecia alle ore 8.30 di ogni mattina per essere sottoposti a tampone molecolare.

Si precisa che i soggetti abbisognevoli di tampone molecolare devono essere risultati positivi a test antigenico, essere asintomatici e già sottoposti a dose booster o aver ricevuto la seconda dose del vaccino nei quattro mesi precedenti.

L’amministrazione Comunale di Caulonia