di Simona Ansani – Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Dieci minuti di interminabili applausi per la grande interpretazione degli attori di “Uno, nessuno, centomila”, andato in scena ieri al teatro Palazzo della Cultura a Locri, nell’ambito della XXXI Stagione Teatrale della Locride 2024 – 2025. La programmazione a cura del Centro Teatrale Meridionale e del T.C.A. teatri calabresi associati, per la Direzione Artistica di Domenico Pantano, ha fatto tutto soldout, con un grande classico del Novecento di Pirandello.

Prossime date dello spettacolo, della regia di Nicasio Anzelmo, stasera a Palmi al teatro Comunale “N.A. Manfroce” alle ore 21 e giorno 8 marzo a Reggio Calabria al teatro Odeon alle ore 21.00.

Gli attori hanno portato in scena in modo ironico ma realistico la crisi dell’essere umano, della sua identità, o varie identità imprigionate in quelle che sono gli schemi di chi ci sta accanto o della società. Far vedere ciò che siamo davvero o mettere una maschera per andare avanti e accontentare l’idea distorta di chi ci osserva o vive con noi? Un dilemma che ieri come oggi è sempre un tema attuale, un romanzo che non conosce spazi temporali, anzi ognuno può prendere il testo è osservarsi da vicino, specchiandosi per osservare chi siamo, con pregi e difetti, ma capire che ciò che conta nelle varie società, e oggi più che mai, non è apparire ma essere. Non apparire per ciò che la società vuole e impone che siamo, non far vedere uno scatto filtrato, divenendo dipendente di un vuoto che circonda tutti, ma essere forti di ciò che pensiamo, di elaborare un pensiero anche se va in contrasto con la massa, con il gregge.

In scena a interpretare una storia di grande attualità, cinque attori: Primo Reggiani, Francesca Valtorta, Jane Alexander, Fabrizio Bordignon, Enrico Ottaviano.

Ricordiamo che gli appuntamenti si avvalgono del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Locri e della città di Palmi, e sono co-finanziati con Risorse PAC 2014 – 2020 Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

IMMAGINI

VIDEO