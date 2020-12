UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” DI ROMA Il sidernese Domenico Alvaro eletto preside della facoltà di Medicina

di Gianluca Albanese

SIDERNO – L’ennesimo sidernese ai vertici del mondo della scienza. E’ di ieri la notizia dell’elezione del professor Domenico Alvaro alla prestigiosa carica di Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Alvaro (conosciuto, oltre che per l’attività clinica, anche per essere un ricercatore a livello internazionale nelle malattie epatiche), eletto con 498 voti su 516 preferenze, rivestirà la carica per il periodo residuo dell’anno accademico 2020/2021 e per il successivo triennio accademico 2021/2024.

Al Preside Alvaro vanno le congratulazioni della redazione di Lente Locale.