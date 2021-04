Università Cattolica, domani si celebrano 100 anni dalla fondazione

Domani, Domenica 18 aprile, si celebrerà la 97a Giornata per l’Università Cattolica. Questa edizione coincide con i 100 anni dalla sua fondazione e per l’occasione il vescovo di Locri-Gerace, S.E. monsignor Francesco Oliva, ha indirizzato una lettera ai Rev.di Parroci, alle Comunità Parrocchiali, ai movimenti e alle associazioni cattoliche della diocesi per richiamare l’attenzione sul ruolo prezioso che l’Università Cattolica riveste nel panorama formativo e culturale. Sua Eccellenza il Vescovo ricorda la felice intuizione di padre Agostino Gemelli e ad Armida Barelli (che presto sarà beata), il cui sogno di fondare una Università Cattolica è divenuto realtà.

“E’ vero -ha scritto monsignor Oliva- i sogni belli possono diventare realtà”. Quindi ha evidenziato quanto recita il primo articolo dello Statuto dell’Università Cattolica: “L’Università Cattolica, secondo lo spirito dei suoi fondatori, fa proprio l’obiettivo di assicurare una presenza nel mondo universitario e culturale di persone impegnate ad affrontare e risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i problemi della società e della cultura”. Continuando, S.E. monsignor Oliva ha affermato: “Essa è portatrice di valori che mettono al primo posto il riconoscimento della persona umana e l’impegno formativo. Raccoglie un grande sogno di valori e prospettive educative”.

Ricordando che è stato anche costituito il Fondo “Agostino Gemelli” per il sostegno agli studenti iscritti in difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria, al fine di permettere loro di proseguire il percorso di studi, S.E. il vescovo ha invitato ogni Comunità Parrocchiale a promuovere una colletta per sostenere l’Università Cattolica: “Non restiamo indifferenti, ma facciamo quanto ci è possibile nelle nostre comunità parrocchiali, nei movimenti e nelle associazioni”.

Accogliendo l’invito del Vescovo, la Delegata per l’Università Cattolica della Diocesi di Locri-Gerace, prof.ssa Maria Carmela Ferrigno, si è adoperata per far conoscere e promuovere questa giornata: “Celebrare la giornata dell’Università Cattolica -ha affermato la Delegata diocesana- significa anche rinsaldare il profondo legame dell’Ateneo cattolico con la Chiesa, recependo le istanze del Papa riguardo il Patto Educativo globale e il Patto per ripensare l’economia”, aggiungendo: “Il senso della celebrazione di questa giornata mira a richiamare il ruolo e l’importanza dell’Università Cattolica nel terzo millennio, perché prosegua l’affascinante compito di educare e formare le nuove generazioni, promuovendo i valori che furono fondamento della sua Istituzione”.

I testi integrali della Lettera del Vescovo e dell’intervento della Delegata diocesana sono stati pubblicati integralmente sul sito del giornale diocesano www.pandocheion.it.

Locri 17 aprile 2021

L’Ufficio stampa