UNITI PER SERVIRE Grande partecipazione all’apericena di beneficenza

R. & P.

Nella locride, “uniti per servire ” Nell’opulenta ambientazione Greco-Romana della locride, in una suggestiva cornice estiva con luna e stelle, ai bordi dell’immensa piscina dell’’Hotel Club Kennedy a Roccella Jonica, domenica 2 agosto, è stata realizzata , un’aperi-cena a sfondo benefico grazie all’ impegno di molti Clubs Service del territorio. Hanno, infatti, partecipato numerosi soci Lions del Distretto 108 YA ed alcuni anche di altri Distretti, del Kiwanis Magna Grecia “Luigi Giugno”, della Fidapa di Roccella, Siderno e Locri; Club per l’UNESCO di Gioiosa Jonica. La serata magistralmente organizzata grazie all’impegno di molti volontari, in particolare il Dott. Giuseppe Figliomeni, Ex Consigliere Comunale di Siderno, Carmelo Scarfo’ consulente di comunicazione ed event planner e Domenico Leonardo, è stata improntata nell’indispensabile rispetto per le normative vigenti in materia di “Covid 19” ha visto la partecipazione di molte Autorità anche politiche del territorio, a testimonianza della favorevole valenza dell’’iniziativa. Non si era mai visto un così largo e partecipato coinvolgimento da nord a sud della penisola raggiungendo e superando gli oltre 240 ospiti e circa quindici bambini al seguito dei loro genitori. L’inizio, come di prassi , emozionante con l’inno di “Mameli” a testimonianza di un amore condiviso per la Patria, ha visto il saluto delle Autorità e di alcuni esponenti delle Associazioni presenti. Oltre i citati Club Service, tanti sono stati gli sponsor privati che hanno voluto dare una testimonianza positiva all’evento contribuendo economicamente alla buona riuscita. I proventi saranno destinati a molte associazioni operanti sul territorio della locride: l’Associazione “Angela Serra” per la ricerca sul cancro sezione della Locride; l’Unitalsi sezione di Roccella Jonica; e su quello nazionale: LCIF – cancro pediatrico; Progetto The smile of ability insieme ai Girasoli della locride, Special Olimpics. Altra nota positiva è stata l’intrattenimento da parte del gruppo musicale “Mr. Muscolo & i suoi estrogeni” live “music” anni 70/80/90 gruppo di musicisti locali molto noti e apprezzati nel sud Italia. Al termine grande soddisfazione tra gli organizzatori, in particolare il Presidente Lions della Zona 26, Avv. Monica Mini , ha ringraziato tutti, plaudendo ai club Lions di Locri e Roccella Jonica rappresentati rispettivamente dal presidente dott. Giuseppe Ventra e dott. Antonio Bagnato, anche a nome del Governatore del Distretto 108 ya, prof Antonio Marte, per l’impegno profuso, la condivisione a tutti i livelli e per la grande dedizione con cui sono stati perseguiti gli scopi “sionistici”. L’intenzione era quella di dare un segno tangibile e concreto di presenza e sostegno ad alcune realtà operanti sul territorio “locrideo” ed è immensa la gioia di poter testimoniare di aver pienamente raggiunto lo scopo.

Il Presidente Marketing Lions di Roccella Jonica Nicodemo Vitetta