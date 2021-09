UNITI PER GERACE Il Gruppo consiliare chiede impianti semaforici sulla SP1

(foto di archivio)

di Redazione

GERACE – I consiglieri comunali del Gruppo “Uniti per Gerace” Giuseppe Varacalli e Giuseppe Macrì, hanno trasmesso ai sindaci della Città Metropolitana di Reggio Calabria, di Locri e di Gerace, una nota avente per oggetto i “lavori di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nei territori di Gerace e di Locri”.

Con ordinanza numero 28 del 13 settembre di quest’anno, il dirigente del competente settore, ha disposto la chiusura dal 15 settembre fino a fine lavori (14 ottobre 2022), salvo diversa disposizione per fine lavori anticipata, della SP1 nel tratto in oggetto, con percorso alternativo SP 80-82, eccetto per i residenti e i mezzi autorizzati, al fine di ridurre al minimo gli inconvenienti e di rendere più agevole il traffico per gli automobilisti residenti nelle immediate vicinanze del tratto di strada interessato ai suddetti lavori.

Ragion per cui, i consiglieri Giuseppe Varacalli e Giuseppe Macrì, hanno chiesto ai sindaci di valutare la possibilità tecnica di disporre la regolamentazione del traffico con impianti semaforici nel tratto interessato dai lavori in località Puzzello, o in alternativa, lungo la strada comunale che da contrada Prologo (Locri) a contrada Puzzello (Gerace) e viceversa, immette sulla SP1.