UNIONE NAZIONALE PRO LOCO Agostino Santacroce tra i delegati all’assemblea nazionale

R. & P.

Ancora un riconoscimento dall’UNPLI Calabria alla Pro Loco di Siderno e al suo Presidente Agostino Santacroce.

Domenica 30 agosto u.s., a FeroletoAntico si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi sociali dell’UNPLICalabria A.P.S.2020-2024, che hanno visto la confermea Presidente del Dott. Filippo Antonio Capellupo e a Consigliere Nazionale del Dott. Antonello Grosso La Valle.Nella stessa Assemblea oltre agli altri organi: Consiglio Regionale, Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri, sono stati anche eletti i Delegati dell’UNPLI Calabria che parteciperanno all’Assemblea Elettiva Nazionale dell’UNPLIche si svolgerà a Padova l’8 e il 9 novembre p.v..

Tra i 10 delegati eletti c’è il presidente della nostra Pro Loco, unico eletto per la provincia di Reggio Calabria; viva soddisfazione è stata espressa da Santacroce e dagli altri componenti del direttivo e che evidenzia ancora una volta come la Pro Loco cittadina goda di grande stima da parte dell’UNPLI Calabria per il lavoro costantemente svolto sul territorio.