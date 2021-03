R. & P.

Si sono concluse proprio in questi giorni le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri

Il direttivo ha nominato come nuovo presidente il dott. Giuseppe Belcastro.

Trentasei anni, di Siderno, dottore commercialista dal 2011, specializzato nelle attività di consulenza tributaria e societaria.

Il Presidente Belcastro sarà affiancato per il triennio 2021/2023 dal direttivo composto dal dott. Giovanni Teotino (vicepresidente), dalla dott.ssa Chiara Calautti (segretario), dalla dott.ssa Caterina Siciliano (tesoriere) e daldott. Francesco Nicita (responsabile delle commissioni di studio).

Il Collegio dei Probiviri sarà composto dalla dott.ssa Carmela Murdaca (Presidente), dal dott. Antonio Albanese e dal dott. Francesco Strangio.

“Questa nomina rappresenta per me un orgoglio ed una grande responsabilità”. —Afferma Il neo Presidente Belcastro—“Sono onorato della fiducia accordatami dai colleghi. Certo che non sarò da solo a condurre questo mandato, l’attività che svolgeremo seguirà la via tracciata dai miei predecessori, è doveroso a tal proposito un ringraziamento per il lavoro svolto fino a qui dal Presidente uscente Fabio D’agostino e dal suo direttivo. Le nostre iniziative saranno a favore di un’apertura totale, volta all’ascolto, alla formazione, e all’inserimento nell’attività professionale dei giovani commercialisti che si avvicinano al mondo della libera professione e non solo. Guarderemo al futuro puntando sulla collaborazione e sull’aggregazione, tasselli fondamentali per la nostra associazione.

“E’ davvero fondamentale, continua Belcastro, far comprendere che il ruolo del Commercialista già da diversi anni è profondamente cambiato. Oggi come oggi si identifica come una figura Professionale e Specializzata, con mansioni sempre più ampie, diretta a svolgere una funzione centrale e determinante durante tutta la vita di un’azienda.

“Concludo nel dire, che sono fermamente convinto che il lavoro di squadra e la sinergia siano gli ingredienti che caratterizzano ogni successo. Questi 3 anni che verranno saranno sicuramente il frutto dell’impegno di tutto il direttivo e tutti i soci insieme ai quali, sono sicuro, riusciremo a portare a termine nel migliore dei modi gli obbiettivi prefissati.”

“Essere uniti vuol dire essere più grandi ed avere più voce”