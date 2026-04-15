R. & P.

SOVERATO – Soverato torna a respirare grande pallavolo femminile. L’Union Volley Soverato centra la promozione in Serie C al termine di una stagione straordinaria, riportando entusiasmo e orgoglio in una piazza storicamente legata a questo sport.Un risultato che assume un significato ancora più profondo se si considera il recente passato.

Dopo la scomparsa della realtà che fino a pochi anni fa militava stabilmente in Serie A2, la nuova società guidata dal presidente Luigi Del Negro dai dirigenti e da un ottimo staff tecnico era ripartita con obiettivi chiari ma prudenti: valorizzare le giovani, costruire un gruppo solido e rispettare una tradizione importante.

Quella che doveva essere una stagione di crescita in Serie D si è invece trasformata in un percorso vincente, culminato con la promozione. Un traguardo costruito passo dopo passo, grazie al lavoro del tecnico Antonio Scarfone, capace di dare identità e continuità alla squadra fin dal primo giorno.

La società si affaccia ora alla nuova categoria con fiducia, consapevole di aver posto basi solide per il futuro. Intanto, lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni: la Coppa Calabria, che si disputerà il 18 e 19 a Soverato, rappresenterà un’ulteriore occasione per confermare quanto di buono fatto finora.Grande soddisfazione anche nelle parole della dirigente Serena Del Negro: «È stata una stagione ricca di emozioni, vissuta in continua crescita. Questo gruppo ha dimostrato compattezza e qualità, regalando grandi soddisfazioni».

Un ringraziamento speciale va a tutte le atlete che hanno contribuito a questo successo: dal capitano Malena, protagonista in attacco, a Sposato, passando per Liotta al centro, Murru decisiva nell’ultima vittoria contro Pianopoli, fino ai liberi Macrina e Lioi, all’opposto Vella e a tutte le altre, comprese le palleggiatrici Sara e Viola. Un gruppo unito, che rappresenta al meglio lo spirito della società.

Fondamentale anche il supporto del territorio, che ha accompagnato la squadra in questo percorso, confermando ancora una volta quanto la pallavolo sia parte integrante dell’identità sportiva di Soverato.