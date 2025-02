Il match di Eccellenza FIGC di domenica a Catanzaro è stato rinviato per maltempo

R. & P.

LOCRI – Doveva essere un weekend con una doppia partita per la squadra di calcio femminile di Locri dell’Athena Nike invece a causa delle impervie situazioni meteo che hanno impedito il viaggio della squadra e l’allagamento del campo da gioco, la partita di calcio di Eccellenza Regionale FIGC con l’U.S. Catanzaro è stata rinviata a data da destinarsi.

Invece sabato (il giorno prima) è andata in scena tra le mura amiche un bel match avvincente di calcio a 5 nel torneo under 15 indetto dalla PGS Calabria, che ha visto sbarcare a Locri lo Sporting Bagnara c5 seconda in classifica dando vita ad un match intenso e combattivo.

Le baby ragazze amaranto hanno vinto la partita per 10-3, mattatrice della giornata è stata Giada Ameduri, la numero 7 locrese cinica sotto porta ha siglato ben 5 reti, altre 3 reti sono state siglate dal mancino chirurgico di Sofia Santina D’Amico, poi una rete a testa per Caterina Trimboli (caparbia e tecnica) e da Giada Lacopo (grintosa e decisa su ogni palla). Straordinario anche l’apporto delle compagne di squadra ad iniziare da Benedetta Panetta che tra i pali bloccava ogni velleità di rientro in partita delle avversarie, passando per Ginevra Fimognari, combattiva e tenace, da Aurora Armeni instancabile recupera palloni, da Sarah Pulitanò pulita e diligente nelle giocate, a Melania Ciccia precisa ed attenta nelle marcature. Con piacere si registra anche il rientro in squadra di Melania Panetta ferma ai box da un mese per un problema al ginocchio.

Prossima sfida di calcio a5 sarà in trasferta a Villa San Giovanni martedi 11 febbraio.

Domenica 9 febbraio invece la prima squadra sarà impegna a Castrolibero per il match di campionato FIGC di calcio femminile con l’ottimo Coscarello del mister Trapani.

Intanto è uscito il calendario del campionato FIGC under12 femminile, le baby ragazze inizieranno il campionato mercoledi 12 febbraio in casa allo stadio di Locri alle 15.30 con la Segato di Reggio Calabria, altro step importate per la formazione delle nostre atlete proprio come prevede il progetto dell’ASD Locri Nex Gen.