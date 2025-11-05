di Redazione

GIOIA TAURO – Un luogo rinnovato, sicuro e colorato dove i più piccoli potranno giocare, esplorare e vivere momenti felici all’aria aperta. È la nuova area esterna del plesso San Giovanni Bosco di Gioia Tauro, riqualificata grazie all’impegno di Sergio Scidà, licenziatario di tre ristoranti McDonald’s della regione, da sempre vicino alle comunità in cui opera.

L’intervento, realizzato con il patrocinio del Comune di Gioia Tauro, grazie al supporto del Sindaco Simona Scarcella e dell’Assessore all’Ambiente Cristian Guerrisi, ha portato alla realizzazione di un nuovo spazio allegro e accogliente: un tappeto ludico di oltre 100 metri quadrati, composto da piastrelle antitrauma rosse 50×50, che permetterà ai bambini di giocare e muoversi liberamente all’aria aperta in totale sicurezza. L’opera è stata completata con la pulizia e la riqualificazione dell’area interna, impreziosita da nuove piante e fiori, tra cui colorati ciclamini, che rendono l’ambiente più piacevole e vivace.

I lavori sono stati eseguiti in collaborazione con la ditta locale Crisafulli Garden Center S.R.L.S., che ha condiviso con McDonald’s l’impegno e la cura per il territorio. Un lavoro di squadra che testimonia ancora una volta l’attenzione del brand verso le realtà locali e la volontà di contribuire in modo concreto al benessere dei cittadini.

Il Sindaco Simona Scarcella

A nome dell’amministrazione comunale di Gioia Tauro esprimo il mio più sincero apprezzamento per l’importante e meritoria collaborazione che il licenziatario McDonald’s Sergio Scidà presente a Gioia Tauro ha portato alla nostra città. Il rifacimento del giardino del plesso San Giovanni Bosco non soltanto consente ai nostri piccoli alunni di godere di un’aria verde confortevole è sicura, ma valorizza la collaborazione sociale di strutture commerciali importanti e valide che operano nel nostro territorio. Non possiamo pertanto che ringraziare tutto lo staff è la dirigenza dell’operatore commerciale che, sin da subito, ha dimostrato sensibilità verso il settore del welfare, al quale l’amministrazione comunale è particolarmente attenta. Questa collaborazione è iniziata l’anno scorso con la donazione di una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza contro le donne, che è stata collocata nella centralissima piazza dell’incontro. Siamo certi che il nostro rapporto di sinergia istituzionale non si fermerà ma porterà a brillanti e proficui risultati anche per il futuro.

Dirigente scolastico Domenico Pirrotta

L’Istituto Comprensivo “Pentimalli Paolo VI Campanella” desidera esprimere – a nome del Dirigente Scolastico, Prof. Domenico Pirrotta – il più vivo sentimento di gratitudine al licenziatario McDonald’s Sergio Scidà per la generosa donazione di un tappetino verde, destinato alla Scuola dell’infanzia e primaria “San Giovanni Bosco”, e volto ad abbellire e rendere più accoglienti gli spazi scolastici.Si tratta di un gesto di grande sensibilità e attenzione nei confronti della comunità educativa, che contribuisce in modo concreto al miglioramento della fruibilità degli ambienti didattici e, di conseguenza, al benessere quotidiano dei nostri alunni. Tale iniziativa testimonia, altresì, la volontà dell’azienda di rafforzare il legame con il territorio e di sostenere la scuola, riconoscendone il ruolo centrale nella crescita e nella formazione delle nuove generazioni.

《Abbiamo voluto restituire alla comunità uno spazio pensato per i bambini, dove sicurezza, natura e gioco si incontrano》, dichiara Sergio Scidà, licenziatario McDonald’s. 《Crediamo che prendersi cura dei luoghi in cui viviamo sia un modo concreto per dire grazie al territorio e alle famiglie che ogni giorno ci scelgono. Questa riqualificazione rappresenta un piccolo ma importante passo nel nostro impegno per costruire comunità più accoglienti e inclusive》.

L’inaugurazione ufficiale del nuovo spazio si terrà venerdì 7 novembre 2025 alle ore 10.00, in occasione della tradizionale Festa d’Autunno presso l’asilo nido San Giovanni Bosco: un momento di condivisione e festa che vedrà la partecipazione delle autorità, del corpo docente e delle famiglie dei bambini.

Con questa iniziativa, McDonald’s e il licenziatario Sergio Scidà confermano il loro impegno nel promuovere progetti di valore sociale e ambientale, a supporto delle comunità locali e delle nuove generazioni, contribuendo a rendere i luoghi del quotidiano più ospitali, sicuri e inclusivi.

McDonald’s Italia In Italia da 39 anni, McDonald’s conta oggi oltre 780 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 38.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie agli oltre 160 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche per quanto riguarda i fornitori, McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”. Ad oggi la maggior parte dei fornitori infatti sono italiani. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 41.000 ristoranti.