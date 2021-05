Un-Explored Calabria, “Vivi l’inesplorato” tour alla grotta di San Jejunio – Gerace (Reportage ESCLUSIVO)

Immagini e Video ESCLUSIVI di Enzo Lacopo © 2021

GERACE – Un-Explored Calabria nasce per promuovere le bellezze inesplorate della Costa Jonica Calabrese e del suo entroterra, attraverso un mix che fonde natura, cultura e sapori tradizionali.

Da questa idea sono nati i tre pacchetti settimanali (all inclusive & full immersion) e le Experience Day, giornate esperienziali durante le quali è possibile scoprire luoghi vicini ma allo stesso tempo inediti, esattamente come Monte S. Jeiunio.

Qui, a pochi km da Gerace dove si trova un luogo magico e inesplorato, le nostre telecamere hanno seguito il tuor partecipato dai followers di “Vivi l’inesplorato”.

Giungendo in cima, lungo un sentiero ad anello che custodisce grotte preistoriche e dalla immane importanza geologica, si può godere di una vista a 360* sull’intera costa da un lato e sull’immenso Aspromonte dall’altro. Una visuale che rigenera anima e corpo e che regala emozioni indescrivibili.

Per concludere al meglio questa esperienza escursionistica, Un-Explored Calabria offre un tradizionale pranzo ricco di prelibatezze nostrane e homemade, dai salumi, alle friselle, dalla parmigiana ai formaggi fino ad arrivare ai diversi assaggi di vino liquoroso. “Vivi l’inesplorato” per Giusy e Katia non è solo un motto ma è più che altro, un obiettivo che le due ragazze fondatrici si sono poste di raggiungere, giorno dopo giorno, tappa dopo tappa.

