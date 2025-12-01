r & p
L ‘Associazione DADO ASOPS , team Special Olympics, da sempre impegnata nella promozione sportiva e nell’inclusione sociale, organizza “UN CANESTRO DI GIOIA” , un Evento di Basket per Ragazzi Speciali che rappresenta un momento di festa e di grande valore etico per il nostro territorio.
L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle attività di sensibilizzazione e tutela delle persone diversamente abili, si terrà il giorno 07 dicembre 2025.
L’iniziativa si svolge con il Patrocinio del Comune di Locri, un segno tangibile dell’attenzione che l’Amministrazione riserva ai temi dell’inclusione sociale e dello sport dilettantistico. L’evento vede inoltre la collaborazione di Triumph Regno Due Sicilie.
L’appuntamento è fissato per le ore 10.30 del 07 dicembre, presso la Palestra del Liceo Scientifico in Via Panzera, Locri.
Lascia un commento