di Redazione

LOCRI – Si terrà, in Piazza dei Martiri, a Locri, sabato 15 novembre 2025, “Un calice per la vita”, la terza edizione dell’evento itinerante promosso dall’associazione “Angela Serra – Sezione Locride”, in occasione della campagna nazionale di sensibilizzazione, “MOVEMBER”, dedicata alla prevenzione dei tumori maschili, quest’anno patrocinato dalla Città di Locri. Prevenzione, solidarietà, gusto e benessere fanno da filo conduttore in una giornata densa di appuntamenti, con il coinvolgimento delle associazioni, che inizierà alle ore 16.00 e culminerà con il grande concerto degli “Artisti uniti per la ricerca” in programma a partire dalle ore 19.00.

«Dopo aver raggiunto un obiettivo fondamentale, grazie al sostegno di istituzioni, volontari e cittadini, con l’apertura del NOLE, il nuovo reparto di oncologia dell’Ospedale civile di Locri, puntiamo a migliorare la qualità di vita di tutti attraverso l’informazione e la prevenzione. Il NOLE rappresenta l’inizio di altri progetti altrettanto importanti per strutture e percorsi terapeutici. “Un calice per la vita” è un evento a cui teniamo molto e per cui siamo grati per il prezioso supporto all’amministrazione comunale di Locri, sempre sensibile ai temi della salute» dichiarano gli organizzatori dell’“Angela Serra”.

Il programma completo sarà reso noto nei prossimi giorni.Cinque euro la donazione minima per degustare una tra le varie pietanze proposte e accompagnarla con una bevanda ascoltando buona musica. Un piccolo gesto che può fare la differenza per la realizzazione, dopo il NOLE, di altri progetti preziosi per la salute.