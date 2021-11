UN CALCIO ALLA VIOLENZA Disponibili da domani i biglietti della partita del 25 novembre

di Redazione

CAULONIA- Domani a partire dalle ore 10 alla sede della Consulta Giovanile, sarà possibile acquistare i biglietti della partita che si svolgerà il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, allo stadio comunale di Locri.

“Noi saremo lì – fa sapere la Consulta – per fornire informazioni utili in merito all’evento. Ricordiamo che il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Onlus Doppia Difesa, fondata nel 2007 da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno per offrire sostegno alle vittime di discriminazioni, abusi e violenze che non hanno la forza di intraprendere un percorso di denuncia. Chiunque sia interessato può venire a trovarci. Diamo un calcio alla violenza, tutti insieme!”.