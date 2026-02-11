di Redazione

GIRIFALCO – Sportelli spesso “fuori servizio” o sistematicamente privi di liquidità, proprio quando la richiesta è maggiore: nel weekend e nei giorni di erogazione delle pensioni. È questa la fotografia del grave disservizio che sta colpendo i comuni di Girifalco e Borgia, denunciato con forza dall’Udicon Regionale Calabria, grazie alla segnalazione della sede Zonale di Girifalco attraverso una istanza inviata ai vertici di Poste Italiane e, per conoscenza, ai Sindaci dei due comuni.

<<Le segnalazioni che giungono alla nostra sede zonale di Girifalco sono accorate e costanti. – si legge nella nota del Presidente Regionale, Nico Iamundo – La mancanza di operatività degli ATM costringe l’utenza, spesso anziana o con mobilità ridotta, a lunghi e onerosi spostamenti verso i centri limitrofi. Un paradosso inaccettabile per un servizio che dovrebbe essere di pubblica utilità>>.

Il problema non è solo tecnico, ma sociale. Per molti residenti di Girifalco e Borgia, lo sportello automatico rappresenta l’unico punto di accesso ai servizi finanziari di base. Il continuo stato di “fuori servizio” configura, secondo l’Udicon, una palese violazione dei diritti dell’utenza. Per tali ragioni, Udicon chiede un riscontro scritto urgente come segno di trasparenza nei confronti dei cittadini, oltre al ripristino immediato del servizio.

<<Rimaniamo in attesa di risposte concrete – conclude Massimo Pinna – Responsabile Zonale Udicon di Girifalco – “ma siamo pronti a intraprendere ulteriori azioni a tutela dei consumatori calabresi se la situazione non dovesse normalizzarsi immediatamente. Non permetteremo che le aree interne vengano private di servizi essenziali>>.