

R. & P.

CATANZARO – Si è tenuto il 14 marzo, presso la prestigiosa cornice della Cittadella Regionale, nella Sala Oro, l’evento dal titolo “Calabria Consumer Network: la rete che tutela i consumatori”. All’incontro, che ha visto la partecipazione dei principali attori istituzionali e delle associazioni di categoria, Udicon Calabria ha ribadito il proprio ruolo centrale nella quotidiana difesa dei diritti, nonchè la disponibilità al dialogo con le istituzioni, nella costruzione di un sistema di protezione e di tutela dei cittadini sempre più capillare e moderno. Durante i lavori, Udicon Calabria ha evidenziato come la nascita di una rete strutturata non sia solo un obiettivo formale, ma una necessità impellente per rispondere alle nuove sfide, dalla sanità, al rincaro dell’energia, alla difesa dei diritti digitali, fino alla lotta contro l’erogazione di servizi più efficienti.



Nico Iamundo, presidente regionale di Udicon Calabria, intervenendo nel dibattito, ha posto l’accento su tre pilastri fondamentali. L’importanza degli sportelli fisici messi a disposizione, quale presidio di prossimità per ridurre per la distanza tra istituzioni e consumatori, attraverso i progetti regionali e nazionali messo in campo, la prevenzione tramite la formazione e l’informazione grazie agli sportelli Digitalmentis ed infine il valore della collaborazione diretta con la Regione Calabria, per rendere le politiche consumeristiche più incisive per i cittadini calabresi, dichiarando: “Oggi non abbiamo solo presentato un progetto, abbiamo gettato le basi per una “nuova stagione di diritti in Calabria. La rete ci permetterà di agire come un unico fronte unito, rendendo ogni singolo cittadino calabrese meno solo e più consapevole dei propri diritti.” L’evento si è concluso con l’impegno comune di creare un tavolo permanente di confronto. Udicon Calabria continuerà a lavorare affinché questa rete diventi il punto di riferimento imprescindibile per chiunque subisca un disservizio o necessiti di orientamento nel complesso mercato attuale.

