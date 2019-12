UDC Occhipinti spiega le ragioni della sua candidatura al consiglio regionale

R. & P.

«Con il deposito delle liste per le prossime regionali parte ufficialmente la mia campagna elettorale. Voglio ringraziare per la fiducia che mi hanno voluto accordare i vertici dell’Udc, dal segretario nazionale Lorenzo Cesa al segretario regionale Francesco Talarico ed il vice Luigi Fedele fino al commissario provinciale Paola Lemma».Il delegato per l’Udc della Provincia di Reggio Calabria Riccardo Occhipinti annuncia la propria candidatura, nella circoscrizione Sud di Reggio Calabria, al Consiglio regionale, anche se il suo impegno sul territorio non comincia certo oggi.«La mia candidatura – spiega Occhipinti – è lo sbocco naturale di un impegno costante sul territorio per l’Udc e nell’Udc che ormai dura da diversi anni. Insieme al mio partito sono stato in prima fila nelle battaglie a sostegno dei diritti dei cittadini. Sanità, infrastrutture, gestione del ciclo dei rifiuti, crisi occupazionale con le relative vertenze sono stati i fronti principali mi hanno visto sempre in prima fila al fianco di cittadini e lavoratori».«Naturale è stato quindi – prosegue Riccardo Occhipinti – arrivare alla decisione di candidarmi per provare ad entrare nel prossimo Consiglio regionale proprio per dare un rappresentante istituzionale alle istanze del territorio che fin qui ho rappresentato come componente del partito».«Il centrodestra otterrà una grande vittoria il prossimo 26 gennaio – dice ancora il candidato dell’Udc – perché i calabresi hanno evidentemente bocciato la gestione del centrosinistra e di Oliverio. E’ necessario voltare pagina e Jole Santelli rappresenta la giusta sintesi e una guida sicura per la coalizione di centrodestra che proverà ad invertire la rotta e dare una nuova speranza alla Calabria. L’Udc darà il suo contributo rappresentando un punto di riferimento per l’area dei moderati e la mia candidatura, per chi vorrà accordarmi la sua fiducia con il proprio voto, vuole essere una prosecuzione del mio quotidiano impegno al fianco dei cittadini. Riuscire ad entrare in Consiglio regionale vorrà dire avere molti strumenti in più per riuscire ad ottenere finalmente il rispetto dei diritti fondamentali e creare un adeguato livello di servizi essenziali».

Riccardo Occhipinti