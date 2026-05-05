R. & P. nota del PAI

Arriva per la terza volta la prima udienza del processo, davanti al Tribunale di Avezzano, per l’uccisione dell’orsa Amarena, morta sparata da L.A. nel settembre del 2023. Come ricorda l’avv. Cristiano Ceriello, che rappresenta il Partito Animalista Italiano e ora anche Difesa Consumatori e Contribuenti nella richiesta di ammissione di parte civile, saranno quasi 50 le associazioni ed enti che chiederanno l’ammissione nel processo, un record in Italia per un procedimento penale che ha ad oggetto l’uccisione di un animale, punito dall’art. 544Bis del Codice Penale, oltre che sparo in luogo pubblico ai sensi dell’art. 703.Si tratta in sostanza della “terza udienza” predibattimentale e/o preliminare, ribadisce sempre l’avv. Ceriello, dopo che dall’udienza preliminare del 23.12.2024 furono re-inviati gli atti in Procura a causa errore procedurale, e cioè si sarebbe dovuta esercitare l’azione penale per i due reati contestati, nelle forme del decreto di citazione a giudizio come previsto dalla riforma Cartabia, e non dell’udienza preliminare, come invece è stato fatto.

Successivamente, dopo la ripresa del processo ed una udienza predibattimentale del 18.07.2025, con proseguio al 26.09.2025, successivamente alla nuova udienza del 19 gennaio 2026, furono inviato di nuovo gli atti al PM in quanto fù riscontrato un nuovo vizio procedurale.

Si riparte allora da oggi, alle ore 10.00 davanti il Giudice Monocratico con Procedimento RGNR n. 1414/2023, con l’udienza predibattimentale in cui oltre ad essere ammesse o meno le parti civili, si deciderà se ci sono gli estremi per l’inizio del processo a quasi tre anni dalla morte di mamma orsa Amarena, simbolo dell’Abruzzo, uccisa davanti i suoi piccoli. A chiedere di costituirsi parte civile ci sarà anche il Comune di Villalago che, poco prima della morte, aveva conferito ad Amarena il titolo di “cittadina onoraria”.