di Redazione

È sui canali Youtube il video della nuovissima canzone dei QuartAumentata, “U limuni”, per la direzione e il montaggio di Vincenzo Caricari, produzione “Agricola Arangara”.

Leggerezza, divertimento, voglia di libertà, passano attraverso parole e immagini che conquistano con la loro freschezza.

«Pensiamo che questo brano possa essere la colonna sonora di un’estate che sorride alla vita e regalare spensieratezza, durante un viaggio in auto, un aperitivo o a un nostro concerto – dice Paolo Sofia, frontman della storica band locridea –. Nell’antica Grecia il limone veniva considerato un potente antidoto contro i veleni e, pertanto, significava salvezza. Nel sud Italia in passato i limoni si usavano per pozioni magiche di benessere. Nel nostro caso, il limone rappresenta, un po’ ironicamente, l’ancora di salvezza dopo una grande abbuffata, e anche una metafora per invitare ad allontanare la pesantezza e gli ingombri del vivere quotidiano».

Tornano così i QuartAumentata, all’insegna del solito ritmo travolgente e dello slogan “A tarantella è comu o blus”.

«La voglia di ricominciare era tanta – spiegano i musicisti della band, Sofia, Peppe Platani e Salvatore Gullace –. Abbiamo pensato che questo fosse il momento giusto per rinascere con l’aiuto di un nuovo brano, un nuovo progetto e di nuovi musicisti. Abbiamo così riordinato le idee trasformandole in suono. Ci siamo messi sotto a lavorare per ricreare qualcosa di unico e speciale ed è nato “U limuni”».

Qui il link al video https://www.youtube.com/watch?v=xz3Jgt1ohJ8.

La canzone, testo e musica di Paolo Sofia, è stata arrangiata da Paolo Sofia, Vincenzo Oppedisano, Peppe Platani, Salvatore Gullace; hanno suonato: Federico Placanica (batteria), Peppe Platani (basso), Salvatore Gullace (bouzuky), Vincenzo Oppedisano (chitarre elettriche), Fabio Palmitesta (mandola), Peppe Stilo (cornamusa e flauto).

Cori: Salvatore Gullace, Mario Muscolo, Vincenzo Bova.

Il racconto filmico è affidato al regista Vincenzo Caricari, che spiega come è nato il videoclip: «Quando Paolo mi ha coinvolto nel progetto non potevo che essere entusiasta: sono cresciuto con la musica dei QuartAumentata, colonna sonora ideale del nostro territorio. Ho un legame profondo con quelle sonorità che sono state la colonna sonora del mio primo lavoro, il documentario “GGGIOVANI, ragazzi di Locri” del 2007. Ascoltato il brano ho capito che la strada doveva essere quella della commedia grottesca: spingere molto sulla “sofferenza” del protagonista, contornandolo di personaggi caricaturali. Durante il percorso il protagonista è affiancato da “grilli parlanti” (interpretati dai contadini e dai musicisti) che lo spingono, alcuni a trasgredire, altri a rimanere fedele alla dieta. Per poi, alla fine, liberarsi di tutti e scegliere la propria strada. Dal punto di vista narrativo, seguiamo il protagonista in questo contesto/metafora/limbo in cui viene attratto dalla trasgressione, ma alla quale riesce a resistere: alternando il suo punto di vista a quello degli altri personaggi. Contestualizzando il tutto con le dronate del videomaker Ivan Reale che ci immerge nella straordinaria ambientazione campestre. Il resto lo fa l’incredibile forza espressiva di Paolo e degli altri personaggi, che si sono totalmente immersi e affidati alle mie direttive. Il limone, quindi, come coperta di Linus e/o promemoria dei propri doveri, da cui però potersi liberare se si sente la necessità. Le ballerine rappresentano visivamente il suo animo ribelle e libero».

Lo scenario sfavillante dei colori della natura è quello di “Agricola Arangara”, azienda di Ardore Marina, dalla lunga tradizione familiare, produttrice del video. “Agricola Arangara” ha scelto di investire nella “filiera corta digitale”, che consegna anche a clienti lontani, grazie al mercato virtuale e alle ordinazioni online, varietà tipiche della riviera dei gelsomini (agrumi, olio, frutti vari) e solo di stagione, maturate al sole e raccolte al punto giusto: dalla pianta al consumatore in 48 ore, garantendo freschezza e qualità.

QuartAumentata e “Agricola Arangara” insieme per un connubio all’insegna della calabresità, per valorizzare insieme la bellezza dei luoghi e della natura, con un brano scelto non a caso che, nella sua levità, offre l’essenza autentica delle buone tradizioni della Costa dei Gelsomini.

Hanno preso parte al video i musicisti Peppe Platani, Salvatore Gullace, Vincenzo Oppedisano, Peppe Stilo, Gigi Talotta. Nelle vesti di attori: Mario Muscolo, Salvatore Scoleri, Girolamo Gullace, Vincenzo Bova, Vincenzo Marzano, Giovanni Zappavigna, Filippo Musitano e Vincenzo Bova, Gessica Mulè, Tota Logozzo, Gina Patera. Ballerine: Michela Calabria, Mariarita Franco, Maria Grazia Galluzzo, Giorgia Trimboli.