di Patrizia Massara Di Nallo

Anche quest’anno, a Reggio, l’Emporio della Solidarietà Genezareth – Un Riparo per la Crisi – rilancia l’iniziativa “Tutti a scuola”, giunta alla sua 12a edizione, che consiste in una raccolta di materiale scolastico nuovo e usato, in ottime condizioni, per i bambini e i ragazzi delle famiglie sostenute aiutando così chi, a causa della crisi economica e sociale, non riesce a sostenere le spese legate al corredo scolastico in vista della riapertura delle scuole.

“Tutti a scuola” è l’impegno di accompagnare i bambini e i ragazzi nel nuovo anno scolastico affinché nessuno resti indietro e tutti possano guardare al futuro con speranza.Si possono donare quaderni, penne, zaini, colori, matite, pennarelli,evidenziatori, astucci, gomme, zaini, album da disegno e altro materiale scolastico.

L’Emporio Genezareth si trova in Via Riparo Cannavò presso i locali parrocchiali Santa Maria della Neve e i volontari saranno presenti dalle 8:00 alle 13:00 e il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15:30 alle 19:30 oppure è possibile concordare un appuntamento telefonando al numero 3893157118.

L’emporio Genezareth è una realtà diocesana inaugurata il 18 maggio 2013 e sostenuta dalla Caritas diocesana e anche dalla Fondazione “Clara Travia Cassone” dal 2014. E’presente ormai da oltre dodici anni sul territorio reggino, segue stabilmente circa 500 nuclei familiari, italiani e stranieri, sostenendoli con la spesa mensile e con percorsi di ascolto e accompagnamento e con questa specifica iniziativa l’emporio estende la propria missione anche al diritto allo studio che deve essere dignitoso ed equo. Nel corso degli anni l’emporio ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo impegno nel contrasto alla povertà e nella promozione dei diritti umani essendo nato proprio per offrire sostegno concreto a famiglie in difficoltà, attraverso l’ascolto, la condivisione e un modello disolidarietà attiva e responsabile. La sua missione, infatti, è restituire dignità, speranza e protagonismo alle persone che vivono un momento difficile, cioè quando la solidarietà si deve fare concreta, ogni gesto diventare opportunità di crescita e ogni aiuto un’occasione per ricominciare. Con uno stile sobrio e sostenibile promuove relazioni significative e un approccio attivo alla vita, educando alla responsabilità, contrastando lo spreco e mettendo al centro il valore unicodi ogni persona. In un tempo segnato da solitudini e disuguaglianze, si impegna a promuovere relazioni fondate sulla dignità, sulla prossimità e sull’amore gratuito, contribuendo alla costruzione di una cultura dell’incontro, ispirandosi alla visione cristiana della persona ed alla fraternità universale. come indicato da Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti «Riconosciamo che, come esseri umani, siamo fratelli e sorelle, tutti nella stessa barca, chiamati a incontrarci, a cercarci, ad ascoltarci e ad aiutarci».

( Fonte sito Emporio Genezareth).