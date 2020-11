Fasce deboli e Amministratore di Sostegno. La Camera Civile di Locri al corso di formazione degli Avvocati Palmi

di Redazione

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, particolarmente attento alla tutela delle fasce deboli, ha organizzato un corso online per la formazione di tutori, amministratori di sostegno e curatori speciali di minori. L’obiettivo primario è quello di far comprendere l’importanza dei ruoli e la loro valenza civile e sociale, andando ad intervenire su situazioni di bisogno e di fragilità che, altrimenti, rimarrebbero prive di tutela ed assistenza.

Per realizzare questo ambizioso progetto, sarà necessaria la partecipazione di tutti gli attori istituzionali presente nei territori, in modo tale da creare una rete capace di intervenire nel momento opportuno in modo unitario ed omogeneo a tutela di chi si trova in condizione di vulnerabilità.

In coincidenza con il primo giorno di lockdown, venerdi 6 novembre si è tenuto il primo incontro sull’amministrazione di sostegno, analizzata in tutti i suoi aspetti, anche pratici, da autorevoli relatori, l’avv. Antonino Parisi, Presidente dell’Ordine di Palmi, la dottoressa Maria Teresa Gentile, Magistrato presso il Tribunale di palmi e l’Avv. Francesca Speziali del foro di Locri.

L’avv Francesca Speziale, Vice Presidente della Camera Civile “T.Giusti”, ben nota nel foro di Locri per la sua lunga esperienza maturata negli anni a contatto con minori e fasce deboli, nel suo intervento si è soffermata sui poteri e le responsabilità dell’Amministratore di sostegno e sui rapporti tra questo e il beneficiario; in particolare ha approfondito le tematiche dell’amministrazione del patrimonio, dell’ inventario, del rendiconto e dell’equo indennizzo; infine, la richiesta di AdS nell’ultimo anno del minore.

Grande soddisfazione ed emozione per la riuscita dell’evento, al quale hanno partecipato circa 300 avvocati, molti dei quali appartenenti a Fori di tutta Italia, hanno manifestato il Presidente Parisi unitamente alla Vicepresidente, Avv. Daniela Bellocco, nonché le Coordinatrici delle due Commissioni organizzatrici, Avv. Carmelita Alvaro della Formazione e Avv. lea Sprizzi per i Convegni ed eventi.