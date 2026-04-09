R. & P.

La Regione Calabria compie un nuovo passo nella strategia di rafforzamento dell’offerta turistica regionale con la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione “Agorà Calabria”, rivolto a Comuni, enti pubblici, associazioni e soggetti privati interessati a realizzare progetti di valorizzazione turistica.

A fronte di una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, il contributo regionale sarà concesso in conto spesa, con un’intensità fino al 60% per eventi a pagamento e fino all’80% per eventi gratuiti. Il finanziamento per ciascun progetto ammesso varierà da un minimo di 10 mila euro a un massimo di 50 mila euro.

“Con Agorà Calabria – dichiara l’assessore al Turimo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese – intendiamo sostenere concretamente i territori nella costruzione di un’offerta turistica moderna, integrata e competitiva. Gli eventi rappresentano un volano fondamentale non solo per la promozione culturale, ma anche per l’occupazione e lo sviluppo economico locale. Vogliamo incentivare progettualità capaci di fare rete, valorizzare le identità locali e offrire ai visitatori esperienze autentiche e di qualità. Questa misura è parte di una visione più ampia che punta a rendere la Calabria sempre più attrattiva nel corso di tutto l’anno. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a promuovere l’immagine della Calabria attraverso eventi strutturati e programmati, capaci di mettere in rete attrattori naturali e culturali e di offrire ai visitatori un’esperienza integrata e di qualità. Gli interventi finanziabili dovranno infatti coniugare eventi e servizi turistici – accoglienza, trasporti, ristorazione, visite guidate – con l’obiettivo di favorire la permanenza dei turisti e attrarre nuovi flussi, anche non residenti”.

Potranno partecipare Comuni e altri enti pubblici territoriali, anche in forma associata, oltre a fondazioni, associazioni, Pro Loco, imprese e consorzi. I progetti dovranno riguardare eventi della durata compresa tra 1 e 3 giorni consecutivi, da realizzarsi nel corso del 2026, e rientrare in ambiti quali tradizione e storia locale, spettacolo dal vivo, enogastronomia, artigianato e design, natura e outdoor.

Secondo il dirigente generale del dipartimento Turismo, Roberto Cosentino “L’iniziativa rientra nella cornice e nella prospettiva della “Calabria Straordinaria”, pensiamo sia importante continuare a puntare sulle persone e sulle loro narrazioni. Con questo avviso ‘Diamo voce alla Calabria’ che significa coinvolgere comunità, imprese e istituzioni, chiamate a condividere punti di vista plurali e autentici, profondamente radicati nelle esperienze vissute e nella capacità di raccontare il valore del territorio e con Agorà si darà la possibilità ai Comuni e alle associazioni di trasmettere tutto ciò, promuovendo le peculiarità di ogni luogo”.

L’Avviso con la relativa modulistica per la presentazione dell’istanza al contributo, sarà disponibile sul sito della Regione Calabria, nella sezione dedicata “Bandi e Avvisi” e sulla Piattaforma per la presentazione della medesima istanza disponile al seguente indirizzo: https://documentale.regione.calabria.it/portale/

Per informazioni e chiarimenti sull’Avviso e sulle relative procedure è possibile rivolgersi alla responsabile del procedimento, Rosa Conforti, inviando una mail al seguente indirizzo: avvisipromozione@regione.calabria.it

Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a tre giorni prima della data di scadenza dell’Avviso.

L’avviso è consultabile al seguente link: https://www.regione.calabria.it/bandi/pre-informazione-avviso-pubblico-agora-calabria-rivolto-ai-comuni-e-associazioni-della-regione-calabria-per-il-sostegno-a-progetti-di-valorizzazione-turistica/