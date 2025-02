R. & P.

SIDERNO – Insieme per affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione balneare, programmando per tempo anche quest’anno ogni azione strategica condivisa. L’incontro tra Amministrazione Comunale, associazioni di categoria e operatori del settore che ha avuto luogo questa mattina nella sala del consiglio comunale, è servito a fare il punto sugli aspetti procedurali legati alla proroga delle concessioni in essere, ma soprattutto a gettare le basi per prepararsi all’estate, in un clima disteso e improntato all’unità d’intenti.

Convocato dall’assessore all’Urbanistica Maria Teresa Floccari, che ha aperto i lavori, l’incontro ha visto la partecipazione del dirigente dell’Area 3 ing. Lorenzo Surace, della responsabile del settore Urbanistica arch. Angela Alfieri e del responsabile del procedimento ing. Vincenzo Varano.

Dopo l’introduzione da parte dell’assessore Floccari, il dirigente Surace ha dettato i tempi della procedura finalizzata alla proroga delle concessioni in essere per un triennio, previa ricezione delle manifestazioni di volontà in tal senso da parte dei titolari degli stabilimenti balneari e successiva determinazione da parte del Comune. Un tempo, tre anni, che servirà a pervenire a un totale e definitivo allineamento degli stabilimenti alle coordinate previste dal Piano Spiaggia e a reinvestire parte degli utili conseguiti dalle imprese per migliorarne l’aspetto e la funzionalità, anche e soprattutto per migliorare l’aspetto complessivo della città e soddisfare i rigidi criteri previsti dal disciplinare della Fee per ottenere anche per questa stagione la prestigiosa Bandiera Blu.

Ampia disponibilità ad accogliere le richieste di proroga da parte degli imprenditori balneari (per le quali sono stati distribuiti ai presenti i relativi modelli) è stata manifestata dall’arch. Alfieri e dall’ing. Varano, che hanno ricordato, insieme all’ing. Surace, gli ulteriori adempimenti a carico degli operatori del settore previsti dal Codice della Navigazione e dalle recenti normative di settore.

Da parte degli imprenditori sono emersi sia la massima disponibilità a procedere al disbrigo delle pratiche nei tempi dettati che alcuni suggerimenti per migliorare la fruibilità degli stabilimenti, insieme a un vivo interesse sulle prospettive di sviluppo turistico tracciate dalla recente progettualità predisposta dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni che, qualora dovesse essere premiata con adeguate fonti di finanziamento, farebbe compiere alla Città di Siderno e all’intera Riviera dei Gelsomini un grande salto di qualità in termini di offerta turistica.