di Redazione

CATANZARO – Si sono spenti i riflettori sulla grande kermesse dedicata all’equitazione che, nello scorso fine settimana, ha trasformato il Centro Ippico Valle dei Mulini di Catanzaro nel cuore pulsante dello sport equestre meridionale. La manifestazione, promossa dal Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), si è conclusa con un bilancio che supera ogni rosea aspettativa, consolidando il ruolo della Calabria come punto di riferimento d’eccellenza per il settore allevatoriale e agonistico.

Il dato numerico racconta solo in parte il successo dell’evento: ben 130 cavalli hanno solcato il campo gara, portando nel capoluogo calabrese atleti e preparatori provenienti da tutto il Sud Italia. Se il venerdì è stato dedicato alle categorie aggiunte, le giornate di sabato e domenica hanno visto entrare nel vivo il prestigioso circuito Masaf, offrendo uno spettacolo tecnico di altissimo livello. Il momento clou della manifestazione è stato il Gran Premio dedicato ai 7 anni élite, che ha visto trionfare Gianluca Recchia in sella a Ilary. Sul podio anche Pasquale Ionà su Adonis Fera e Giuseppe Bagalà su Pascal, al termine di una sfida che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso.

Proprio la partecipazione del pubblico è stata una delle note più liete: una marea umana composta da famiglie, bambini e appassionati ha affollato le tribune, creando un’atmosfera di festa e condivisione. La perfetta gestione logistica e organizzativa, curata dalla famiglia Cricelli, ha permesso che ogni fase della tre giorni si svolgesse senza intoppi, ricevendo il plauso unanime di atleti e istituzioni.

Il vincitore del Gran Premio, Gianluca Recchia, ha espresso tutto il suo entusiasmo per la tappa catanzarese, sottolineando come la scelta di gareggiare a Valle dei Mulini sia stata strategica per puntare a Piazza di Siena. “L’organizzazione è stata eccelsa – ha dichiarato il cavaliere – conoscevo già questo centro e sapevo che tutto sarebbe stato favoloso, dal disegno tecnico dei percorsi di Francesco alle cure minuziose dei gestori”. Parole di stima sono arrivate anche da Salvatore Zotti , presidente della giuria Fise , che si è detto pienamente soddisfatto per l’ottima riuscita dell’evento, favorito anche da condizioni meteo ideali.

L’orgoglio regionale è stato ribadito da Michele Valente, Presidente Fise Calabria, che ha ricordato come questa sia la prima tappa del circuito classico per i giovani cavalli nel Mezzogiorno: “Avere qui una delle due tappe assegnate dal Ministero è motivo di vanto per la nostra regione, da sempre a vocazione allevatoriale. La Scuderia Cricelli ha confermato ancora una volta le alte aspettative che si portano dietro questi eventi”. Sulla stessa scia Mario Amedeo Mormile, Presidente della Provincia di Catanzaro, che ha evidenziato il valore della riqualificazione del sito: “La Calabria e la provincia sono protagoniste grazie alla scommessa vinta dalla famiglia Cricelli in questo luogo splendido dal punto di vista naturalistico e sportivo”.

La cerimonia di premiazione, che ha visto il coinvolgimento delle massime autorità, ha suggellato un weekend all’insegna dei valori più sani dello sport. Il vicesindaco di Catanzaro, Giusy Iemma, ha voluto congratularsi con tutti i binomi per l’eleganza e il coraggio mostrati in campo: “Questi atleti hanno mostrato il volto più autentico della nostra città in giro per l’Italia. Siamo orgogliosi di questa comunità raccolta intorno a un evento magico, che celebra il talento, l’impegno e i sacrifici necessari per raggiungere certi traguardi”.

Con il successo di questa edizione, il Centro Valle dei Mulini si conferma non solo un’arena sportiva di alto livello, ma una vera vetrina d’eccellenza per il territorio, dando appuntamento a tutti alla prossima edizione.

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PODI CATEGORIE MASAF

Gare Sabato 21 marzo 2026

4 anni élite

1 posto Briguglio Rosario con ICE – 96,25 pt

1 posto exequo Turco Pierpaolo con Giadea – 96,25 pt

3 posto Turco Pierpaolo con Coral Sweet – 95,5 pt

5 anni sport

1 posto Argento Alfredo con for pleasure della verdina – 92,75 pt

2 posto D’angelo Giovanni con Brecha Blue Foras – 92,25 pt

3 posto Migali Carlotta con Fiero – 91,5 pt

5 anni élite

1 posto Cutrufo Dario con Queen malita – 114 pt

1 posto exequo Ionà Pasquale con Magiko – 114 pt

1 posto exequo Argento Alfredo con dollar blue della verdina – 114 pt

4 posto Pulvirenti Mariovalerio con Sinfonia di Giulfo – 113,75

6 anni sport

1 posto Bagalà Giuseppe con Evanthia rudas aa

1 posto exequo Amodio Claudio con Afrodite Greca

3 posto Capristo Giuseppe con Ariel belle

7 anni e oltre brevetto

1 posto Tenuta Sofia con Unica sole

2 posto Mignani Damiano Carmelo con Dama del cuore

3 posto La neve Antonio con Ambras

7 anni e oltre 1° grado

1 posto Santagati Maria Concetta fortunata con Balkintot

6 anni élite

1 posto Ionà Pasquale con Leyla

2 posto Turco Pierpaolo con Sharley queen

3 Gariani Vittorio con Duchessa honey

7 anni élite

1 posto Ionà Pasquale con Adonis fera

2 posto Bagalà Giuseppe con Pascal

3 posto Militello Giuseppe con Quicker

Gare Domenica 22 marzo 2026

4 anni élite

1 posto Bagalà Giuseppe con Comme ogano – 99,25 pt

2 posto Pulvirenti Mariovalerio con Tecla di giulfo – 97,75

3 posto Amodio Claudio con Bi Bi Dallas – 97,25 pt

5 anni sport

1 posto Migali Carlotta con Fiero – 94,25

2 posto Fristachi Luca con Resole – 93,25 pt

3 posto D’angelo Giovanni con Brecha Blue Foras – 89,25 pt

5 anni élite

1 posto Cutrufo Dario con Queen Malita – 113,75 pt

1 posto exequo Pulvirenti Mariovalerio con Sinfonia di giulfo – 113,75 pt

3 posto Ionà Pasquale con Magiko – 113,25 pt

6 anni sport

1 posto Amodio Claudio con Afrodite greca

2 posto Bagalà Giuseppe con Evanthia rudas aa

7 anni e oltre brevetto

1 posto Mignani Damiano Carmelo con Dama del cuore

2 posto La neve Antonio con Ambras

3 posto Tenuta Sofia con Unica sole

7 anni e oltre 1° grado

1 posto Leobono Giulia con Bacus

2 posto Santagati Maria Concetta fortunata con Balkintot

6 anni élite

1 posto Ginese Lorenzo con Dakota del fontanile

2 posto Ionà Pasquale con Leyla

3 posto Turco Pierpaolo con Sharley queen

7 anni élite

1 posto Recchia Gianluca con Ilary

2 posto Ionà Pasquale con Adonis Fera

3 posto Bagalà Giuseppe con Pascal

PODI CATEGORIE AGGIUNTE

Gare Venerdì 20 marzo 2026

C130

1 posto Pisanello Tommasa con Saliente Prinseveld dsc

2 posto Casella Luca con Florence

3 posto Vescio Maurizio con My kupido dei folletti

C120

1 posto Corasaniti Gennaro con Fighting spirit clio

2 posto Zito Giacomo con Pallester

3 posto Gigliotti Anna con Nico

C115

1 posto Flannino Carlotta Rita con Coconut groove z

2 posto Cristiano Francesco Carlo con Fabrice

3 posto Mafrici Vincenzo Daniele con Brigante carlito

B110

1 posto Genise Vittoria con Pilgrim baio

2 posto Manti Nerina con Abba

3 posto Frasca Mattia Pompeo con Jolie Belle de nuit vl

B100

1 posto Salerno Alma con Desdemone

2 posto Mingrone Aurora con Hypazia

3 posto Mancuso Eva con Maila

LB80

1 posto Fritachi Luca con Belen

2 posto Valeo Francesca con Vheyter Mai Chantal

3 posto Bagalà Mariachiara con Polito

LB60

1 posto Mazzei Domenica Andrea con Queen White del corace

1 posto exequo Citraro Sofia Airam con Lisa

1 posto exequo Natrella Ginevra Maria con Olivia

1 posto exequo Mancuso Ginevra con L’ira del corace

1 posto exequo Belmonte Giulia con Zulema

Gare Sabato 21 marzo 2026

C130

1 posto Vescio Maurizio con My kupido dei folletti

2 posto Gariani Vittorio con Pupa tu

3 posto D’angelo Giovanni con armageddon

C120

1 posto Casella Luca con Florence

2 posto Aversa Sofia con High tech

3 posto Stimolo Mirella con Zelda oganina dei folletti

C115

1 posto Flannino Crlotta Rita con Coconut groove z

2 posto Frasca Mattia Pompeo con Jolie Belle De Nuit vl

3 posto Genise Vittoria con Pilgrim baio

B110

1 posto Tenuta Sofia con Darden

2 posto Manti Nerina con Abba

3 posto Montenero Benedetta con Wild etienne

B100

1 posto Salerno Alma con Desdemone

2 posto Ussia Noemi con Don perignon

3 posto Monentero Benedetta con Wild etienne

LB80

1 posto Sorrentino Chiara con Irid

2 posto Valeo Francesca con Vheyter mai chantal

3 posto Rizzo Alessandra con Matild

LB60

1 posto Mancuso Clarissa Marika con Olivia

1 posto exequo Mazzei Domenica Andrea con Queen white del corace

1 posto exequo Citraro Sofia Airam con Lisa

1 posto exequo Natrella Ginevra Maria con Olivia

1 posto exequo Mancuso Ginevra con L’ira del corace

Gare Domenica 22 marzo 2026

C135

1 posto Vescio Maurizio con My kupido dei folletti

2 posto D’angelo Giovanni con armageddon

3 posto Bagalà Giuseppe con Zelda oganina dei folletti

C125

1 posto Casella Giovanni con Happy

2 posto Corasaniti Gennaro con Fighting spirit clio

3 posto Zito Giacomo con Pallester

C115

1 posto Frasca Mattia Pompeo con Jolie Belle De Nuit vl

2 posto Flannino Carlotta Rita con Coconut Groove z

3 posto Del vecchio Chiara con Cinemon vom claashof

B110

1 posto Tenuta Sofia con Darden

2 posto Montenero Benedetta con Wild etienne

3 posto Manti Nerina con Abba

B100

1 posto Salerno Alma con Desdemone

2 posto Mingrone Aurora con Hypazia

3 posto Ussia Noemi con Don perignon

LB80

1 posto Cammarata Jasmine con Elsgance

2 posto Sorrentino Chiara con Irid

3 posto Rizzo Alessandra con Matild

LB60

1 posto Mazzei Domenica Andrea con Queen white del corace

1 posto exequo Citraro Sofia Airam con Lisa

1 posto exequo Natrella Ginevra Maria con Olivia