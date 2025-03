R. & P.

LOCRI – È partito ufficialmente il conto alla rovescia in vista dell’attesissimo triangolare di beneficenza promosso dalla fondazione “Il Parco di Ercole” che avrà luogo sabato 29 marzo dalle ore 8 allo stadio “Macrì” di Locri, nel corso del quale verranno raccolti i fondi per realizzare un laboratorio di medicina di precisione a supporto del reparto di Oncologia dell’ospedale della Locride e per la ricerca sui trapianti di midollo osseo e cellule staminali.

Prenderanno parte al torneo le squadre che si sono cimentate nella prima edizione della manifestazione, tenutasi a maggio 2024: la Nazionale Italiana Attori e la selezione di vecchie glorie del calcio calabrese “Le Colonne d’Ercole”, con una new entry d’eccezione, ovvero la Nazionale Medici Calcio che, così come la Nazionale Attori ha abbracciato questa nobile causa.

La macchina organizzativa, al lavoro da tempo, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli di quella che sarà un’intera giornata di iniziative: oltre alla mattinata, che sarà interamente dedicata al triangolare e alla premiazione degli studenti degli istituti superiori vincitori del concorso letterario “Oltre le colonne d’Ercole”, la serata del 29 proseguirà con una cena di gala al Grand Hotel President di Siderno, arricchita dalle esibizioni dei cabarettisti della Nazionale Attori. Anche in occasione della cena, verranno raccolti i fondi da destinare alle cause benefiche della fondazione.

Nel frattempo, all’avvio del conto alla rovescia, lunedì 10, sul sito ufficiale www.fondazioneilparcodiercole.it e sui canali social della fondazione, verrà lanciato il video “Cosa sognano gli eroi”: 22 minuti di emozione pura in cui, partendo dalla vicenda umana dell’imprenditore Antonio Biancospino, presidente della fondazione “Il Parco di Ercole” si ripercorre l’idea fondante della manifestazione, ovvero il massimo coinvolgimento della comunità nel sostenere la causa di una sanità in grado di curare tutti nel migliore dei modi. Quella solidarietà che parte dalla consapevolezza che anche chi, come Antonio Biancospino, è riuscito a realizzare tutti gli obiettivi che si è posto nella vita, sa che il vero successo sta nella condivisione, nella solidarietà e nella crescita collettiva. Altro protagonista del video è il professor Massimo Federico, presidente dell’associazione “Angela Serra – Per la ricerca sul cancro” che nella Locride è riuscito a fondare una sezione del sodalizio, presieduta dal dottor Attilio Gennaro, che ha avuto il merito di coinvolgere cittadini e associazioni in una gara di solidarietà che si è rivelata determinante per realizzare la Nuova Oncologia Locri Epizefiri, una struttura di eccellenza a due passi dal mare, concepita per permettere agli ammalati di curarsi nella propria terra ed evitare i viaggi della speranza nelle strutture del centro nord. Antonio e Massimo, due uomini di successo, le cui vicende si sono incontrate dando vita a grandi manifestazioni di solidarietà. Il video è arricchito dalle testimonianze di medici, operatori e pazienti che raccontano quando sia cruciale partecipare alla raccolta fondi per la sanità del comprensorio.Ogni singolo gesto conta. Ogni donazione può fare la differenza!