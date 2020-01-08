Tredicesima Befana Nerazzurra, grande festa all’Inter club G.Facchetti di Marina di Gioiosa Jonica

MARIMA DI GIOIOSA JONICA- PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “ VINCENZO MARCELLINO” SI E’ TENUTA LA 13° EDIZIONE DELLA BEFANA NERAZZURRA, TRA LA GIOIA DEI BIMBI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GIOIOSA MARINA.
ALLA SERATA, ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA INTER CLUB “G. FACCHETTI”, HANNO PARTECIPATO ANCHE IL SINDACO DELLA CITTA’, AVV. GEPPO FEMIA, E L’ASSESSORE ALLA CULTURA, DR. VINCENZO TAVERNESE, CHE HANNO MANIFESTATO LA LORO APPROVAZIONE PER QUESTO TIPO DI MANIFESTAZIONI A SFONDO SOCIALE, SOTTOLINEANDO L’IMPORTANZA, PER GIOIOSA MARINA, DEL CLUB CHE, CON LE SUE ATTIVITA’, SICURAMENTE CONTRIBUIRA’ ALLA RINASCITA DEL PAESE.
TANTI GLI OSPITI PREMIATI. IL DR. GABRIELE BORZILLO, SPEAKER EDITORIALISTA DI RADIO NERAZZURRA E OPINIONISTA DI SPORTITALIA, HA RIMARCATO COME “LA SOCIALITA’ SIA FONDAMENTALE NELLA CRESCITA DEL BAMBINO CHE SARA’ ELEMENTO TRAINANTE DEL FUTURO DEL NOSTRO PAESE”, ED HA APPLAUDITO L’ASSOCIAZIONE PER LA COSTANZA A RIPROPORRE NEGLI ANNI QUESTO TIPO DI MANIFESTAZIONE E LA PERSEVERANZA AL MIGLIORAMENTO DELLA STESSA.
CON DUE BELLISSIME CANZONI E’ INTERVENUTO, E HA FATTO DIVERTIRE GRANDI E PICCINI, IL CANTANTE ARMANDO QUATTRONE.
L’ANIMAZIONE E’ STATA CURATA DA FRANCESCO LOMBARDO E DALLA “NEMO’S GROUP”.
QUEST’ANNO IL DIRETTIVO DELL’INTER CLUB HA CREATO UN PUNTO “FOTO RICORDO”, IL CUI ALLESTIMENTO E’ STATO CURATO DA GABRIELLA AQUINO, PER PERMETTERE A TUTTI I BAMBINI DI AVERE MEMORIA DI QUESTO BELLISSIMO EVENTO.
PER TUTTA LA MANIFESTAZIONE I BAMBINI HANNO ASSISTITO AL BALLO DEI “GIGANTI”, OPERE DEL MAESTRO DOMENICO CARTERI, CHE HA DIVERTITO E ALLIETATO IL NUMEROSO PUBBLICO PRESENTE .
TUTTI GLI OSPITI SONO STATI PREMIATI CON TARGHE RICORDO E A TUTTI I BAMBINI PRESENTI E’ STATA OFFERTA LA TRADIZIONALE CALZA, PIENA DI DOLCI E SORPRESE .
ANCHE QUEST’ANNO LE CALZE SONO STATE CONSEGNATE AI BAMBINI RICOVERATI PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI LOCRI.
IL PRESIDENTE CORRADO PANETTA, E TUTTI I SOCI DEL DIRETTIVO, ENTUSIASTI DELL’OTTIMA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE, DANNO APPUNTAMENTO PER LA PROSSIMA EDIZIONE.
Foto Domenico Varano