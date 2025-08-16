REPORTAGE ESCLUSIVO di Enzo Lacopo © 2025

TRE ARIE di ANTONIMINA – Serata indimenticabile quella trascorsa nella località TRE ARIE dove all’insegna della cultura contadina, dei prodotti tipici a Km 0, dell’enogastronomia, delle realizzazioni di strumenti musicali (Tamburelli) e artistiche realizzate nella zona, balli e musica, hanno visto la partecipazione di moltissimi cittadini e turisti giunti dall’hinterland della Locride.

Non sono mancati i momenti di preghiera con la celebrazione della Santa Messa e a conclusione della festa, l’atteso spettacolo pirotecnico.

Immagini e Video con in coda i fuochi d’artificio, realizzati dal nostro Reporter Enzo Lacopo.

VIDEO