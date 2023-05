R. & P.

Il candidato Sindaco, Raffaele Sainato e gli aspiranti Consiglieri Comunali della lista Con senso civico per Locri hanno dato appuntamento ai cittadini locresi, in piazza dei Martiri, per sabato 6 maggio, alle ore 19.00. La manifestazione elettorale, sul tema “Trasparenza e Responsabilità”, sarà incentrata su due punti fondamentali di questa campagna elettorale: il cimitero comunale e il sistema di riscossione dei tributi pregressi. Due ambiti che stanno tenendo banco fin dalle primissime battute del confronto a distanza tra le compagini che si presentano al voto e che, certamente, saranno oggetto di intervento dopo il 14 e 15 maggio, da parte della futura Amministrazione locale.

《Intendo chiarire, dati, documenti e riscontri alla mano, quante inesattezze sono state compite dall’attuale Amministrazione sul cimitero comunale e sull’esternalizzazione della riscossione dei tributi》. Con queste parole Sainato ha presentato l’iniziativa, che si inserisce nel percorso di ascolto e di confronto diretto con i cittadini, che sta caratterizzando la campagna elettorale della lista Con senso civico, con cui ha stretto un’alleanza politica il gruppo Comunità solidale. 《Non è mio interesse fare polemiche sterili – ha proseguito l’ex Consigliere regionale e Vicesindaco fino al 2020 – ma i cittadini meritano chiarezza ed è nostra responsabilità politica offrirgliela, fino in fondo. Chi si candida alla guida della città deve assicurare, sempre e comunque, piena trasparenza. I locresi, chiamati al voto per la guida del governo comunale, devono essere messi in condizioni di scegliere, avendo, davanti a loro, piena consapevolezza e conoscenza di cosa e di chi ha determinato alcune decisioni, che impattano, pesantemente, sulla vita della collettività》.