Trasferimento Liceo Mazzini a Siderno. Ipsia pronta ad accogliere 16 classi secondo direttive Città Metropolitana

In merito alla cessione di aule al Liceo “G. Mazzini” di Locri, il Dirigente Scolastico dell’I.P.S.I.A. di Siderno, Gaetano Pedullà, fa sapere che, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Città Metropolitana e come già comunicato ai competenti Uffici della medesima in data 23 ottobre u.s., sono state evacuate le 16 aule ubicate ai piani primo e secondo della sede centrale dell’Istituto, per metterle a disposizione dell’Istituto “G. Mazzini” di Locri dal 25.10.2021. Tutto ciò già nel pomeriggio di venerdì 22 ottobre u.s., ossia all’indomani della riunione operativa svoltasi presso la sede del competente Ufficio della Città Metropolitana, alla presenza del Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica Avv. Carmelo Versace e dei due Dirigenti Arch. Giuseppe Mezzatesta (Settore 12) e Dott.ssa Maria Teresa Scolaro (Settore 9), riunione alla quale hanno preso parte le delegazioni dei due Istituti interessati. Il Dirigente Scolastico Pedullà, nel ribadire piena e leale collaborazione con tutte le Autorità che si sono adoperate per la soluzione della problematica, assicura la migliore accoglienza, nonché l’adeguata e degna sistemazione delle classi degli studenti e delle studentesse dell’Istituto “Mazzini” di Locri, anche in base alle indicazioni che potranno scaturire dall’incontro operativo che avrà luogo a breve con il Dirigente Scolastico del Liceo “Mazzini” Dott. Francesco Sacco, allo scopo di definire in dettaglio gli aspetti tecnici connessi alla puntuale attuazione delle disposizioni impartite dalla Città Metropolitana.