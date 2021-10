Liceo Mazzini, “Scelgo Locri” si oppone al trasferimento a Siderno: “stanziati 36 milioni euro per edilizia scolastica”

Lo smembramento del LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO “G. MAZZINI” è l’ennesima umiliazione per Locri, apprendiamo, infatti, dalla stampa, che il sindaco avrebbe accettato il trasferimento di 16 aule a Siderno.

Un problema, quello della carenza strutturale delle aule, annunciato da tempo , che desta preoccupazione in città e che fa emergere l’inadeguatezza delle istituzioni sulla programmazione dell’edilizia scolastica.

È inaccettabile che alunni, dirigenti, docenti e personale scolastico debbano subire le scelte -o la mancanza di scelte- di chi avrebbe dovuto garantire quelli che sono servizi e strutture essenziali per una comunità che vuole ritenersi civile.

È inaccettabile anche per la nostra città dover assistere all’inerzia, anzi alla compiacenza, dei propri amministratori davanti all’ennesima perdita di una parte di una storica istituzione di Locri.

Dopo una parte dell’ISTITUTO ALBERGHIERO lascia la città una parte del Liceo Mazzini.

NON È TOLLERABILE!!!!

Non è tollerabile, per una Città con la tradizione culturale come Locri che ha sempre rappresentato un punto di riferimento del comprensorio, subire sistematicamente un tale depauperamento.

Situazione che risulta ancora più grave ed inaccettabile se si pensa che Locri ha beneficiato, all’indomani della tragica morte del vice Presidente del Consiglio regionale, Franco Fortugno, della legge regionale 1 del 2006 con la quale sono stati destinati oltre 36 MILIONI di euro anche per l’edilizia scolastica.

Nonostante le ingenti somme stanziate e il tempo trascorso vedere i rappresentanti del Comune e della Città metropolitana dichiararsi soddisfatti dell’ennesima soluzione tampone ad un problema non certamente imprevisto ed imprevedibile lascia sicuramente molte perplessità.

L’amministrazione comunale e l’ex provincia, oggi città metropolitana, hanno dimostrato la totale assenza di capacità programmatoria ed attuativa, nonostante l’importanza del settore.

Settore strategico per il Futuro dei nostri figli, ma che a Locri negli anni si è anche dimostrato di interesse per speculatori ed associazioni affaristiche.

La struttura dell’ISTITUTO D’ARTE ad oggi versa nel totale abbandono e non è dato sapere che fine farà.

Alunni, genitori, dirigenti, docenti e personale DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO stanno pagando le conseguenze dello smembramento delle classi avvenuto qualche anno fa.

Ora anche il liceo Mazzini !!!!

La grande maturità ed il senso critico dimostrate dalla popolazione studentesca, così come la disponibilità ed il sacrificio delle istituzioni scolastiche, non possono minimizzare le responsabilità degli enti preposti.

Questo movimento si attiverà, per quanto nelle proprie prerogative, al fine di scongiurare l’ennesima beffa per la città!

MOVIMENTO POLITICO

SCELGO LOCRI