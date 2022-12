TOUCH SCREEN Venerdì 16 da MAG La raccolta di racconti brevi di Rossella Amato

di Redazione

SIDERNO – Tra schermo e realtà. Nove racconti brevi scritti con uno stile asciutto e senza fronzoli o ridondanze. E nemmeno ipocrisie. È la raccolta “Touch screen. La vita dentro e fuori lo schermo” di Rossella Amato, ultima uscita della casa editrice Falzea. Storie che narrano di malattia, desideri sopiti che riaffiorano dall’oblio in cui erano stati ricacciati per convenienza o abitudine, vite che non sono come appaiono. Storie che squarciano le coscienze e ogni tipo di velo, al tempo in cui il moltiplicarsi di strumenti virtuali di comunicazione ha fatto crescere a dismisura l’incomunicabilità interpersonale. Perché sentimento e passione non si attivano con un “click” e nessuno, nella vita reale, può “rimuovere” o “bannare” il prossimo.

Se ne discuterà venerdì 16 dicembre alle 17,30 nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Siderno, nel dialogo a tre tra l’autrice, Antonio Larosa e Gianluca Albanese.