TORNEO VIRTUALE DI ARTI MARZIALI Vince il giovanissimo Tommaso Platì

R. & P.

Tommaso Platì, di otto anni, è il campione assoluto del primo Torneo Virtuale di Arti Marziali, organizzato dall’Accademia Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing, fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo, specialista di fama mondiale. L’originale iniziativa, ha registrato la partecipazione di tanti atleti, di varie fasce di età, anche adulti, che si sono cimentati, registrando un video presso le proprie abitazioni, in prove libere di tecniche, forme e sequenze delle varie discipline sportive dell’arte marziale, che si studiano all’Accademia, le cui sedi operative si trovano a Caulonia, Siderno e Polistena. Una bella iniziativa che ha consentito agli studenti della rinomata Accademia, più volte campione nazionale e mondiale, di mantenersi in esercizio “rimanendo a casa”. Al termine del Torneo Virtuale, sono stati, anche, proclamati i vincitori delle varie categorie, che risultano essere: Gabriele Pronesti’, nella categoria juniores e seniores; Domenico Carnuccio, categoria cadetti; Tommaso Platì, categoria bambini, oltre che primo classificato in assoluto della categoria Open.