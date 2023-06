di Redazione

LOCRI- È stata presentata al Palazzo di Città la settimana dello sport della Città di Locri che ospiterà la manifestazione nazionale “Ionicup Arena”.

Quattro giorni di sano divertimento che si concluderanno il 18 giugno con la giornata nazionale dello sport indetta dal Coni.



Presenti alla presentazione il vicesindaco Alfredo Cappuccio, l’assessore allo Sport Domenica Bumbaca, l’assessore al Turismo Ornella Monteleone, i consiglieri comunali Roberta Rupo e Gessica Romeo, il delegato Coni, professor Salvatore Papa, lo staff Eutimo basket, Roberto Schirripa e Lucia Rossi e rappresentanti delle società sportive.



Dopo i vari interventi che hanno rimarcato l’importanza dello sport e illustrato la Giornata nazionale dello Sport a cui Locri ha sempre partecipando con migliaia di atleti e più di 40 associazioni sportive, spazio a Roberto Schirripa che ha illustrato la kermesse che richiama da 8 anni l’interesse dei piccoli cestiti provenienti da tutta Italia.

Dopo lo stop forzato di 3 anni, ritorna la IONICUP ARENA, il Torneo Nazionale Minibasket organizzato dall’ Eutimo 1995 Basket di Locri del presidente Enzo Schirripa.

La Piazza dei Martiri della Città farà da cornice all’evento riconosciuto dalla FIP e dal CONI, dal 15 al 18 sarà allestito un villaggio che ospiterà 16 squadre provenienti da diverse regioni della penisola.

Una 4 giorni dedicata a bambini e bambine dai 9 agli 11 anni e alla promozione del bellissimo gioco-sport del Minibasket, con tante sorprese e intrattenimento che allieteranno oltre ai presenti, tutte le famiglie e gli accompagnatori al seguito di ogni squadra.

L’iniziativa, cofinanziata dalla Regione Calabria è diventata un’occasione importante per far conoscere a tutti gli ospiti il mare e la cucina del bacino ionico, lo staff IONICUP offre infatti la possibilità di rilassarsi in spiaggia nelle ore mattutine e mangiare presso gli stabilimenti balneari e nei locali convenzionati, svolgendo un vero e proprio compito da tour operator.

Un grosso potenziale turistico quindi, grandi responsabilità ma tanta voglia di far bene e di lasciare un bel ricordo, soprattutto alle compagini che verranno da più lontano.

La sensibilizzazione dei partecipanti sul tema Plastic free è un altro obiettivo che si sono prefissate lo staff Eutimo e l’Amministrazione comunale di Locri con una serie di iniziative con finalità a tutela dell’ambiente insieme all’Osservatorio ambientale Diritto per la vita.

Il torneo e le gare individuali avranno luogo sui 4 campi allestiti sulla centralissima Piazza dei Martiri dalle ore 17 alle 21 per tutti i 4 giorni.



Domenica 18, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport del CONI, tutta l’area limitrofa alla Piazza ospiterà anche tutte le associazioni sportive per un tripudio di colori e di sport!

A chiusura della manifestazione, il saluto del Coni e lo show dei DAMOVE da Milano, freestailer e dunker di fama mondiale per le loro evoluzioni sopra il canestro, uno spettacolo da non perdere prima della finalissima della IONICUP.

Appuntamento per domani, giovedì 15, ore 17,30 con la cerimonia di apertura della IONICUP ARENA!

