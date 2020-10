TORNEO “I VOSTRI COMUNI” Siderno-Castellabate è l’atteso match dei 32simi di finale

R. & P.

Dopo essere stato giudicato, non da noi sidernesi ma dagli amministratori e da molti utenti della pagina Fun With Flags “Lo stemma con la storia più bella, tra quelli pubblicati fin ora” e dopo aver stravinto lo scorso 16 Settembre un girone di ferro dove erano presenti anche i gonfaloni di Fosdinovo (Massa Carrara) e soprattutto Torre annunziata (Napoli). Nell’ambito del torneo “I Vostri Comuni” organizzato sempre dagli amministratori della stessa pagina, Sabato 24 Ottobre il gonfalone cittadino sarà impegnato nel suo trentaduesimo di finale, dove dovrà vedersela con il Gonfalone di un’altra bellissima realtà del nostro Bel Paese Castellabate (SA) in gara secca.

Adesso siamo nella seconda fase del torneo, la realtà che vincerà il trentaduesimo di finale continuerà a cullare il sogno di vedere proclamare il gonfalone cittadino “lo stemma comunale più bello d’Italia”, con tutte le opportunità e le ricadute positive che da ciò potrebbero materializzarsi, chi perderà saluterà e tornerà a casa consapevole di aver fatto conoscere la sua storia, il suo territorio e le sue tradizioni al massimo di quelle che sono state le sue possibilità.

Ricordiamo che il contest non prevede alcun premio in denaro o altro, ma vuole essere semplicemente un mezzo messo a disposizione delle medio piccole realtà italiane affinché esse possano farsi conoscere ed apprezzare per le loro positività e bellezze dai 17.973 utenti che da tutto il mondo seguono la pagina. Come accaduto per il gironcino da tre alle ore 9:00 in punto del 24 ottobre verrà caricato sulla pagina Fun With Flags il link per votare e ad ognuno dei due gonfaloni verrà abbinato uno smile. Per votare il gonfalone preferito si dovrà semplicemente mettere lo smile abbinato al gonfalone, sarà possibile votare il nostro simbolo e la nostra storia per farle conoscere positivamente il più possibile dalle ore 9:00 alle ore 22:00 del 24 ottobre, ovviamente supererà il turno il gonfalone che alle ore 22:00 in punto riuscirà ad ottenere più voti.

Già dalle ore 9:00 sulle pagine e sui gruppi facebook verrà postato il link per votare. Il tutto con il solo intento di continuare a cullare il sogno di regalare questo riconoscimento, ad una cittadina dal glorioso passato e che proprio in questi giorni sta cercando di guardare al proprio futuro con speranza, per centrare l’obbiettivo ovviamente serve l’impegno e l’aiuto di tutti, quindi Sabato 24 ottobre come abbiamo fatto il 16 settembre votiamo per continuare a sognare, votiamo per la nostra millenaria storia, votiamo per Siderno e magari, postiamo anche qualche bella foto che la rappresenti , il resto se deve venire verrà da se, attualmente l’importante è partire, andando a cogliere ogni singola opportunità regalataci dal destino per far ritornare Siderno ad essere Siderno.

Francesco Gentile