TORNEO I VOSTRI COMUNI Domani sedicesimo di finale Siderno-Volpago del Mondello

Nonostante l’inaspettato ma in fin dei conti giusto spostamento delle elezioni comunali, i cittadini di Siderno domani avranno ugualmente la possibilità di votare, ma non per i candidati sindaco/a consigliere/a per i quali ancora si deve aspettare.

In compenso potranno farlo per il simbolo che più di tutti da sempre rappresenta la sidernesità in Italia e nel mondo.

Infatti nell’ambito del torneo “i vostri Comuni” ideato dalla pagina Facebook “Fun with Flags” per premiare il gonfalone comunale più bello d’Italia, il simbolo di Siderno scenderà in campo per giocarsi il suo sedicesimo di finale dove affronterà quello di Volpago del Mondello (Treviso).

Il gonfalone cittadino dopo aver stravinto il girone da tre il 16 settembre e dopo aver superato il 24 ottobre il trentaduesimo di finale, Castellabate è l’ultimo simbolo calabrese a restare in gara, quindi si appresta da solo a difendere ed onorare la terra di Calabria in un torneo nazionale.

Domani quindi si sfideranno l’estremo Sud contro L’estremo Nord, la Calabria contro il Veneto in una partita da dentro o fuori tra due mondi molto diversi tra loro ma che fanno parte del paese più bello e multiculturale del mondo, l’Italia: Siderno-Volpano del Mondello due pretendenti per un solo posto negli ottavi di finale.

Per Siderno a livello d’orgoglio ed appartenenza vincere per essere nei primi sedici a livello nazionale sarebbe oltre che pubblicità positiva gratuita, una bella iniezione di fiducia per il futuro prossimo anche considerando il periodo che la cittadina sta cercando di superare con tutte le sue forze.

Domani dalle ore 9:00 alle ore 22:00 sarà possibile votare lo stemma cittadino direttamente sulla pagina “Fun with Flags” anche se già dalle 9:01 il link per votare verrà postato su tutti i gruppi che hanno a che fare con la nostra città ed il territorio, in quest’azione si spera che anche i cittadini come hanno fatto sino ad ora, contribuiscano fattivamente per continuare a cullare il sogno di una vittoria finale.

Allo stendardo comunale verrà abbinata una relation, per votare basta cliccare sulla relation abbinata.

Si ricorda che la partecipazione al contest non prevede alcun premio in denaro o altro ma serve da vetrina pubblicitaria e perché no anche turistica per le medio piccole realtà italiane che vogliono farsi conoscere dai 18.000 componenti della pagina provenienti da tutto il mondo.