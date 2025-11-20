R. & P.

Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, torna McHappy Day: la raccolta fondi in favore di Casa Ronald McDonald, per donare ai tanti bambini in cura lontano da casa la gioia di stare insieme alla propria famiglia.

Dal 15 ottobre 2025 Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald ha cambiato nome ma non la sua missione. C’è bisogno del contributo di tanti per supportare questa grande causa! Ogni anno sono stati raggiunti traguardi importanti e, quest’anno in particolare, l’obiettivo è raccogliere più di 800.000€ da devolvere alle 4 Case Ronald e alle 4 Family Room già operative in Italia, ma soprattutto per sostenere le numerose nuove aperture previste a Napoli, Roma e Milano.

Partecipare all’iniziativa è facile, dal 10 novembre all’8 dicembre chiunque farà una donazione in un ristorante McDonald’s, riceverà uno dei gadget di ringraziamento brandizzati Casa Ronald McDonald. Una campagna che celebrerà l’impegno di McDonald’s e di tutti i preziosi donatori che contribuiscono a tenere unite le famiglie dei bambini in cura lontano da casa. Grazie a te l’abbraccio è di casa!

Casa Ronald McDonald Italia ETS in 26 anni ha accolto oltre 60.000 bambini e famiglie, con il tuo contributo potremo fare di più. Speriamo che vorrete essere al nostro fianco nel sostenere questa importante causa!

Casa Ronald MCDonald Italia ETS

iban: IT06A0503401688000000016500

BIC / SWIFT: BAPPIT21312

Causale: McHappy Day 2025-SAGAR SRL RISTORANTI SDERNO,GIOIA T., VIBO V.