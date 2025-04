di Redazione

SIDERNO – Quest’anno la pasquetta a Siderno sarà più dolce e felice che mai! Lunedì 21 aprile, a partire dalle 15:30 torna il tradizionale appuntamento con la Sguta entrata nel Guiness dei primati come dolce pasquale più lungo del mondo, coi 544 metri raggiunti nell’edizione dello scorso anno.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, insieme all’Associazione provinciale Cuochi Reggini, all’Istituto Alberghiero “Dea Persefone” di Locri-Siderno, all’Associazione Commercianti Sidernesi, alla Pro Loco, alla Consulta e a numerose associazioni cittadine, rappresenterà il momento culminante di un intero pomeriggio di aggregazione, spettacolo e musica che inizierà alle 15:30 in piazza Vittorio Veneto con l’expo di arte e artigianato, mentre in piazza Portosalvo si darà vita al laboratorio ludico creativo, il trucca bimbi, i laboratori master chef e di disegno e lo spettacolo per i più piccini con la partecipazione straordinaria di Willy Wonka.

Anche questa edizione è frutto di un grande sforzo organizzativo di tutto il gruppo di lavoro coordinato dal vicesindaco con delega al Turismo Salvatore Pellegrino, col prezioso supporto del consigliere Fabrizio Figliomeni, e la massiccia ed entusiasta partecipazione di pasticceri e fornai, come sempre grandi protagonisti di questo evento quasi trentennale, che attirerà a Siderno, come ogni anno, migliaia di visitatori, la cui presenza sarà agevolata dall’apertura straordinaria della Galleria della Limina sulla Ss682, i cui lavori di manutenzione straordinaria saranno sospesi dalla notte di venerdì santo.

Il programma prevede la misurazione della sguta (che quest’anno raggiungerà i 545 metri per abbattere il record precedente) alle 16:30, mentre il record verrà validato dal notaio Mariangela Muià alle 17:30. Quindi, il momento del taglio, della benedizione e della degustazione (che farà seguito ai saluti istituzionali sul palco di piazza Risorgimento previsti alle 18) verrà preceduto dagli spettacoli de “La banda di Lupin” e di Musica Cartoon. A seguire la rottura del gigantesco uovo di cioccolato e il concerto della cover band di Vasco Rossi in piazza Portosalvo, mentre la manifestazione si concluderà con la performance del cantautore Stefano Priolo sul palco di piazza Risorgimento.