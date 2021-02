TO THE MOON AND BACK Il Comune di Locri plaude alla stella de “I Girasoli della Locride”

TO THE MOON AND BACK Il Comune di Locri plaude alla stella...

R. & P.

«Esprimiamo grande soddisfazione e ci complimentiamo con l’associazione I Girasoli della Locride” per aver raggiungo il traguardo ottenendo la stella grazie all’iniziativa “To the Moon and Back”, fino alla luna e ritorno» – intervengono così l’assessore politiche sociali e pari opportunità Domenica Bumbaca e il presidente del Consiglio Miki Maio.

La sfida, a cui il Comune di Locri, insieme ad altri comuni della Locride ha partecipato è stata quella di macinare e accumulare chilometri, di tappa in tappa, in sana competizione con altre squadre, per contendersi l’intitolazione di una stella.

Il cammino Special Olympics Italia dei Girasoli della Locride, guidata dalla presidente Irma Circosta, dopo aver attraversato i comuni limitrofi ha fatto tappa a Locri contribuendo quindi a raggiungere il traguardo.

Parole di apprezzamento dopo aver letto la lettera del direttore Nazionale Special Olympics Italia,

Alessandra Palazzotti che si congratula con i voi i vincitori della categoria #Squadrigliacosmica. È la presidente Circosta che, entusiasta del traguardo, invia ai Comuni la lettera del presidente nazionale: “Così, da oggi, nell’universo c’è una stella che porta ufficialmente il vostro nome. In particolare quella con coordinate RA 11h17m24.63 +15°11’18.5” dec 11.41 mag, costellazione Leone, sarà per sempre impressa nell’Online Star Register con il nome di “Girasoli Della Locride”.

Grazie – si legge nella lettera ai Girasoli della Locride- per aver creduto fermamente in questa sfida così ambiziosa. Ci ha uniti oltre ogni genere di distanza e ci ha fatto comprendere, una volta di più, che anche gli obiettivi apparentemente troppo lontani possono essere raggiunti con la sola forza della determinazione e della costanza.

In fondo gli Atleti Special Olympics ce lo insegnano ogni giorno.

La sfida sta continuando ora con #BackToTheGames, il viaggio a ritroso nel tempo e nelle città che negli anni hanno ospitato i Giochi Mondiali Special Olympics, estivi ed invernali. Un viaggio nel passato ma anche un “ritorno al futuro”, dove siamo certi di ritrovarvi più attivi che mai. E anche in questo viaggio il Comune di Locri farà da compagnia alle famiglie e ai ragazzi del gruppo locrideo.

«Il Comune di Locri è con le famiglie dello Special Olympics ed accompagnerà il gruppo Girasoli della Locride verso altre mete ed obiettivi da raggiungere, tra tutti l’inclusione – afferma l’assessore Bumbaca.

I ragazzi dell’associazione stanno dimostrando, attraverso le loro attività, i loro impegni ed iniziative, di possedere abilità, competenze e soprattutto di poter lavorare al pari di ogni altro individuo normodotato.