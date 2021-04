TIROCINIO FORMATIVO ALL’ESTERO Il bando della Jonica Holidays

R. & P.

La Jonica Holidays, consorzio degli albergatori della Riviera dei Gelsomini, ha bandito un avviso pubblico, nell’ambito del programma Erasmus+, per la selezione di 45 neodiplomati negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 da inserire in un tirocinio formativo da svolgersi a Malta (10 posti), nel Regno Unito (15 posti) e in Francia (20 posti). La proposta progettuale, denominata “L.O.C.RI.DE. – Learning Outcomes to aChieve touRIsm Development”, mira a specializzare nuove figure professionali, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze, conoscenze ed abilità legate alla progettazione e definizione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio; raggiungere obiettivi formativi afferenti alle figure professionali di “Accompagnatore naturalistico”, “Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio” e “Tecnico dell’enogastronomia”; acquisire competenze ed abilità riferite alle attività di promozione ed accoglienza turistica. Inoltre, la permanenza in Paesi esteri permetterà ai partecipanti di migliorare le proprie competenze linguistiche. I giovani studenti calabresi, provenienti dagli istituti scolastici ad indirizzo turistico, alberghiero e del marketing svolgeranno il loro tirocinio formativo presso aziende del settore turistico e della ricezione alberghiera nel Paese scelto, per un periodo di due mesi, da settembre a novembre 2021.

Le borse di studio assegnate attraverso il bando di selezione includono il viaggio a/r, il vitto, l’alloggio e le spese del trasporto locale durante tutto il periodo di mobilità. I requisiti di accesso previsti sono i seguenti: conseguimento del diploma negli aa.ss. 2019/21 o 2020/21 presso gli istituti calabresi ad indirizzo turistico, alberghiero e marketing; residenza in Calabria; aver compiuto diciotto anni.

Il bando è scaricabile dal sito www.jonicaholidays.it/erasmus, mentre per eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni è possibile scrivere a segreteria@jonicaholidays.it

Compilando il modulo digitale presente sul sito www.jonicaholidays.it/erasmus sarà inviato, alla e-mail segnalata in fase di registrazione, l’allegato di domanda da presentare entro il 12/06/2021 nei termini indicati dal bando. La selezione avverrà attraverso un colloquio motivazionale in lingue per comprendere le aspirazioni dei partecipanti; un test linguistico per certificare il livello minimo di partenza B1; attività pratica di laboratorio sull’accoglienza e gestione turistica che metta in evidenza le doti dei candidati.

Nel corso del 2021 verrà bandito un secondo avviso per la selezione di ulteriori 55 neo-diplomati.

Il progetto è sviluppato da un consorzio di stakeholder messi insieme dalla Jonica Holidays e di cui fanno parte Federalberghi Calabria, i comuni di Locri, Roccella Ionica e Caulonia, l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri “Dea Persefone” di Locri, l’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Soverato, l’Istituto Professionale di Stato “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme, il Gal “Terre Locridee” e l’associazione provinciale “Cuochi reggini”.