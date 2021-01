TEST RAPIDI ANTI COVID Al via la campagna dei medici di base a Gioiosa Ionica

R. & P.

Parte l’azione di monitoraggio con i test rapidi grazie alla disponibilità dei medici di base del nostro territorio. Dopo le indicazioni dell’azienda sanitaria provinciale, i nostri medici avranno la disponibilità di 40 “Testi rapidi” per i propri pazienti più esposti ad un possibile contatto con soggetti positivi o con un maggiore contatto con il pubblico. I test verranno effettuati dalle 15:00 alle 17:00 nei giorni di martedì e giovedì a Gioiosa Jonica. Oltre alle raccomandazioni dettate non solo dal buon senso e dal decreto del Presidente del Consiglio per sconfiggere il covid-19 i medici di base consigliano di contattarli per organizzare al meglio il servizio.