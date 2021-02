TESSERAMENTO FDI 2021 Denis Nesci:”L’opportunità di fare un percorso assieme”

R. & P.

Si è aperta la stagione del tesseramento 2021 per Fratelli d’Italia; e anche a Reggio Calabria avremo l’occasione di aggregare e avere nuovi iscritti, che in FdI riscontreranno un punto di riferimento al quale offrire un contributo di fiducia. Il nostro partito punta a scelte consapevoli che, dei valori di partecipazione e fidelizzazione ad una comunità politica, ne fanno un baluardo di democrazia partecipata. Mettiamo in campo uno sforzo di ricucitura tra politica e disillusione di tutti quei cittadini disorientati che fanno fatica ad intercettare nello scenario politico nazionale un rifugio sicuro in cui condividere idee ed opinioni utili alla crescita dei territori e dei propri contesti di riferimento.

La nostra Leader nazionale Giorgia Meloni, rappresenta quel porto sicuro nel quale fare attraccare la nave dei nostri propositi e della nostra volontà di essere protagonisti di un nuovo corso politico dove – sono certo – FdI sarà motore trainante del Centrodestra. Tanto a livello nazionale quanto a livello locale.

FdI ha le idee chiare e non ha mai ceduto alle lusinghe della convenienza politica, per questo, con orgoglio e lucidità, ha deciso di essere soggetto politico alternativo ad un aggregato di Governo in cui vengono appiattite le differenze tra due o più universi diversi. Con questo spirito cercheremo di continuare quel cammino di perseveranza con tutti coloro i quali credono nel progetto politico di Giorgia Meloni. Il tesseramento non rappresenta una mera e distaccata adesione, ma certifica l’assunzione della consapevolezza che i principi che il partito raffigura, non verranno mai traditi, e a noi – classe dirigente – il compito di custodirli.

La nostra sfida sarà quella di rivolgerci con credibilità e affidabilità ai territori, alle imprese e ai cittadini, e dovremo conquistare la loro fiducia con la forza delle nostre azioni, con la legittimità delle nostre battaglie e soprattutto con la qualificazione di un gruppo dirigente disposto a creare una squadra che guardi al bene della collettività scongiurando rivalse personali e strepiti autoreferenziali. Il mio auspicio è che questa fase di tesseramento che anticiperà quella congressuale, possa vedere tanti giovani protagonisti di un nuovo percorso, da fare assieme, e attraverso il quale consolidare un collante politico e sociale con quella parte più diffidente di comunità. Il partito si strutturerà e si ramificherà in tal modo da potere coprire le istanze dei territori, attraverso un approccio orizzontale e di prossimità. La politica ha lo smisurato bisogno di forze positive e di figure che sappiano smuovere le sensibilità politiche del grande popolo del non voto e che ha il bisogno di sentirsi meritatamene rappresentato.

La campagna tesseramento 2021 di FdI è aperta. Sposare il nostro progetto rappresenta un’opportunità solida per vivere la politica non più con marginalità, ma con centralità e protagonismo.

Il Commissario provinciale e metropolitano

Denis Nesci