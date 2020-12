TERZO SETTORE Si rinnova il forum territoriale della Locride

R. & P. (foto d’archivio)

Nuova veste del Forum Terzo settore Locride, livello locale del Forum Nazionale del Terzo Settore l’organizzazione maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale del mondo del non profit. Con la Riforma legislativa del terzo settore anche l’organizzazione rappresentativa delle associazioni territoriali del privato sociale ha adeguato il proprio statuto, dandosi non solo una nuova veste formale ma affacciandosi alla nuova identità del territorio ai tempi del Covid, con nuove azioni tese a supportare gli enti della rete nel loro programma di aiuto e intervento.I problemi del vasto comprensorio della Locride sono molti, soprattutto a livello sociale, con un programmazione regionale che stenta da anni ad adeguarsi e che sconta un ritardo di decenni. Impatto devastante per una realtà tra le più difficili dove occorre rappresentare al meglio le esigenze ai tavoli istituzionali, mentre si opera con le associazioni che resistono per aiutarle nel loro percorso di programmazione delle azioni e, infine, per delineare le emergenze e su quelle aiutare ad elaborare percorsi condivisi di interventi.In questo quadro si è tenuta l’assemblea congressuale del Forum del Terzo Settore della Locride convocata per adottare un nuovo statuto sociale conforme alle disposizioni previste dal Decreto legislativo 117 del 2017 Codice del Terzo Settore ed eleggere gli organi sociali.L’assemblea, che si è svolta in modalità telematica, causa norme codiv, è stata introdotta dall’intervento di Gianni Pensabene, portavoce del Forum regionale del Terzo Settore. Il rappresentante regionale ha comunicato ai presenti che il Coordinamento nazionale del Forum del Terzo Settore ha approvato all’unanimità la richiesta del Forum del Terzo Settore calabrese di autorizzare la formale operatività di dieci forum territoriali in Calabria tra cui il Forum del circondario della Locride, attivato a Siderno nell’assemblea congressuale del febbraio del duemilaquindici, come forum subprovinciale, e dunque come livello territoriale del Forum Nazionale.Dopo il suo intervento i rappresentanti delle organizzazioni presenti, dopo una articolata discussione, hanno approvato all’unanimità il nuovo statuto sociale posto in votazione ed eletto il previsto coordinamento territoriale di undici membri.Del nuovo coordinamento territoriale fanno parte: Concetta Gioffrè della Croce Rossa Riviera dei gelsomini, Federica Roccisano della cooperativa sociale Hermes 4.0, Simona Coluccio dell’associazione Comma Tre, Daniela Diano dell’associazione Sinapsi, Raffaella Rinaldis dell’associazione Consulting Prodest ed Eurokom, Filippo Tedesco della Lados, Paolo Graziano del Circolo Auser Noi Ci siamo, Luca Palmara dell’associazione Distretto Solidale, Vito Crea dell’associazione Adda, Giuseppe Nunziato Belcastro della Federazione Mediterraneo e Ambiente. Francesco Mollace di Civitas Solis è stato riconfermato nel ruolo di portavoce territoriale, mentre Raffaella Rinaldis svolgerà il ruolo di Direttrice del Forum. Nel collegio dei garanti sono stati eletti, Pasqualina Caruso, Salvatore Murace e Natale Bianchi. Nel ringraziare i presenti della fiducia accordata Francesco Mollace, confermato come portavoce territoriale ha messo l’accento sulle principali sfide atte a rafforzare il ruolo del terzo settore come co-costruttore del capitale sociale del circondario locrideo elemento chiave per un sano sviluppo di uno dei territori a maggiore criticità del paese. Un territorio deficitario nel campo della programmazione degli interventi sociali, in cui i diritti sono spesso negati e le persone si ritrovano da sole ad affrontare l’assenza del pubblico. Mollace ha anche sottolineato in positivo come nel nuovo coordinamento vi sia una importante parità di genere con la presenza di donne che animano straordinarie esperienze di privato sociale nel comprensorio. Un augurio di buon lavoro al nuovo coordinamento territoriale è giunto da numerosi rappresentanti del mondo del sociale calabrese e nazionale.