di Redazione.

SIDERNO – Colpi di spatola decisi, pieni di luce e colore che riproducono scenari provenienti dall’ immaginario, estro artistico insito nell’ animo del Cavallaro che da una vita, dipinge con la sua interiorità emotiva e riesce a comunicare con semplicità. Colpiti dalla tela ” E adesso arriva il lupo”, un monocolore di forte impatto visivo, abbiamo scoperto parte dell’ espressività artistica insita nel pittore che, con serenità ci ha raccontato la sua sofferenza interiore. Altresì, Francesco Cavallaro è un poeta dialettale e non solo; infatti ha deliziato il numeroso pubblico con una sua composizione in vernacolo scritta in un momento di chiara sofferenza per la scomparsa prematura del figlio.

La parte letteraria ha visto protagonista la professionalità e dolcezza di Ginetta Rotondo con il romanzo ” L’ ospite inattesa” ed CSA.In un dialogo condotto da Simona Masciaga, l’ autrice, già nota a livello nazionale, ha esposto non solo l’ argomento del testo, bensì lo ha approfondito con analisi storiche, letterarie, filosofiche e soprattutto filologiche. Romanzo psicologico, rosa con punte di piccantino (che non guasta mai), introspettivo e spy-story scritto in terza persona narra di un incontro casuale tra Lisa, una ragazza giovane dalla vita normale (quasi monotona) e Adriana: una splendida donna che nella vita è una prostituta sacra per scelta. Una storia avvincente e ricca di spunti storico – letterali che hanno affascinato e coinvolto il pubblico fino a tarda ora.