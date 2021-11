TERZA DOSE A DOMICILIO Le indicazioni del presidente della Consulta di Gioiosa Logozzo

R. & P.

IMPORTANTISSIMA COMUNICAZIONE PUBBLICA CHE RIGUARDA LA TERZA VACCINAZIONE A DOMICILIO DELLE PERSONE FRAGILI CHE HANNO MATURATO SEI MESI DALLA SECONDA DOSE, NONCHE’ PER LE PERSONE FRAGILI CHE NEL FRATTEMPO HANNO DECISO DI VACCINARSI O CHE FINORA NON POTEVANO VACCINARSI.

LA RIAPERTURA DEI SERVIZI VACCINALI A DOMICILIO E’ STATA COMUNICATA IN MODO INFORMALE ANCHE AGLI ALTRI COMUNI VICINIORI DELLA LOCRIDE.

IL TUTTO D’INTESA CON LA PROCIVILE REGIONALE, ATTIVATA A SEGUITO DI DISPOSIZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ROBERTO OCCHIUTO, DA NOI SENSIBILIZZATO SULLA IMPORTANTISSIMA PROBLEMATICA.

NELLA PRIMA FASE PROVVEDERA’ ALLE VACCINAZIONI IL NUCLEO MOBILE DELL’ESERCITO ITALIANO NELLE MORE CHE ANCHE L’ASP SI ORGANIZZI.

NEL PUBBLICO INTERESSE E PER PROTEGGERE LE PERSONE FRAGILI DAL COVID, VI CHIEDIAMO A VOI FAMIGLIE DI COMUNICARCI LE PERSONE FRAGILI DA VACCINARE A DOMICILIO, MA NON INDICATE PERSONE CHE IN REALTA’ POSSONO RECARSI DIRETTAMENTE PRESSO I CENTRI VACCINALI:NON LI PRENDEREMO IN CONSIDERAZIONE, NON LI METTEREMO IN ELENCO, AL CENTO PER CENTO, NIENTE PREFERENZE O PRIVILEGI O FAVORI !!!



PER QUANTO RIGUARDA GIOIOSA JONICA, COME CONSULTA, IN PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO GRATUITO CHE CON LE NOSTRE PREZIOSE COLLABORATRICI ABBIAMO INTRAPRESO DAL MESE DI MARZO A META’ AGOSTO PER LE PRENOTAZIONI DELLE VACCINAZIONI E PER LE VACCINAZIONI A DOMICILIO CON LA CROCE ROSSA/ASP, POI ASP E NUCLEO MOBILE DEL POLICLINICO MILITARE DI ROMA, E’ IN CORSO DI ELABORAZIONE L’ELENCO DEI NOMINATIVI FRAGILI CHE INTENDONO FARE LA TERZA VACCINAZIONE O LA PRIMA SE NON VACCINATI IN PRECEDENZA.

DI TUTTO CIO’ E’ STATA DATA INFORMAZIONE AL COMMISSARIO ASP REGGIO CALABRIA GIANLUIGI SCAFFIDI ED AL RESPONSABILE DELLA CASA DELLA SALUTE DI SIDERNO, DOTT. PASQUALE MESITI NONCHE’ ALLA DOTTORESSA VENERANDA IMMACOLATA MORELLI.

SI STA PROCEDENDO IN STRETTA COLLABORAZIONE CON LA PROCIVILE, IL COMUNE, I MEDICI DI GIOIOSA E LA CASA DELLA SALUTE.

STIAMO CHIAMANDO TUTTE LE PERSONE VACCINATESI IN PRECEDENZA.

UN PRIMO GRUPPO VACCINATO DALLA DOTTORESSA VENERANDA IMMACOLATA MORELLI, POTRA’ ESSERE VACCINATO DOPO IL 15 DICEMBRE, MENTRE IL GRUPPO VACCINATO DALL’ESERCITO POTRA’ ESSERE VACCINATO DOPO IL 15 GENNAIO 2022.

MA INTANTO CERCHIAMO DI MANDARE IL PRIMO ELENCO CON LA MASSIMA SOLLECITUDINE PER CERCARE DI GARANTIRE LA VACCINAZIONE, APPENA SARANNO TRASCORSI I SEI MESI.

PER GLI ALTRI COMUNI, STA PROVVEDENDO A RECUPERARE I NOMINATIVI DEI VARI PAESI, LA CASA DELLA SALUTE CON LA STRA-BENEDETTA DOTTORESSA MORELLI (CHE E’ SEMPRE BENE RICORDARE CHE HA VACCINATO ASSIEME AI SUOI COLLABORATORI VOLONTARI, MIGLIAIA E MIGLIAIA DI PERSONE NEI PUNTI PIU’ SPERDUTI DELLA LOCRIDE).

PER I VACCINATI DALL’ESERCITO INVECE PROVVEDERA’ CERTAMENTE IL COMUNE DI LOCRI CHE ALL’EPOCA HA BRILLANTEMENTE E MERITORIAMENTE COORDINATO LE OPERAZIONI, PER MEZZO DEL SINDACO GIOVANNI CALABRESE E SOPRATTUTTO CON L’ASSESSORE DOMENICA BUMBACA, CON I QUALI CI SIAMO GIA’ SENTITI E COORDINATI.

Tutto questo si fa per le persone necessariamente bisognose delle protezioni anti-Covid, d’intesa con i Comuni, i medici di base e le strutture sanitarie preposte, altrimenti le persone fragili sarebbero creature abbandonate.



Si ringrazia il Presidente Occhiuto per la pronta risposta, in precedenza mai un riscontro anche per casi delicatissimi, al contrario dell’emergenza Covid Roma con la quale l’interlocuzione era istantanea, in tempo reale, completa e precisa, con tanti ringraziamenti da parte loro per l’apprezzabile azione di collaborazione spontanea e gratuita.

Vincenzo Logozzo

Consulta Associazioni del Comune di Gioiosa Jonica