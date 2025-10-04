di Simona Masciaga (foto fonte web)

SIDERNO – Donna in preda a malore ferma al semaforo su corso Garibaldi. La punto nera in seconda posizione ferma, bloccata e lo strombazzare delle auto dietro e di fianco, fanno eco senza pensare che dentro c’è una donna, figlia e soprattutto madre in difficoltà. Fortunatamente la signora sta bene, solo vittima di una forte cervicale che le ha impedito di riprendere il controllo dell’ auto.

Non stiamo ad analizzare la diagnosi e la motivazione del suo ovviamente involuto intralciare il traffico, ma, denunciamo la mancanza di rispetto nei confronti della signora. Una società che si preoccupa di fare manifestazioni, pubblicità, propaganda politica, non capisce quando, una donna matura si trova in panne o non sta bene? Suonate a iosa, corna e gestacci dai finestrini e .. nessuno si è fermato a soccorrere!! Questa è la nostra società?

Siamo pronti per tutto e di tutto ma la poveretta, ferma al semaforo per una improvvisa perdita di memoria dovuta a problemi non indifferenti, si è dovuta subire le ingiurie e l’ indifferenza di una cittadinanza più pro Palestina che pro cittadina.